Een nieuwe roaring twenties? Dit kan de mode verwachten

Trendforecasters Christine Boland en Lidewij Edelkoort namen de woorden ‘nieuwe roaring twenties’ al in de mond en ook Belgisch ontwerper Raf Simons hintte op de mogelijkheid. Springt de wereld, als het allemaal weer verantwoord kan, uit de band? En zo ja, wat kan de mode industrie dan verwachten?

Even terug naar de echte ‘Roaring Twenties’, het decennium van de jaren 1920 dat ook de bijnaam de Jazz Age kreeg. De wereld had net de Eerste Wereldoorlog achter de rug, toen nog The Great War, en de Spaanse griep liet ruim 50 miljoen doden achter zich wereldwijd. Met een oorlog en een pandemie vers in het geheugen wilde men het leven weer vieren. Het resulteerde in de (her)opbouw van een economie wat voor gedeelten van de maatschappij zorgde voor enorme rijkdom. Korsetten werden aan de kant gedaan en voor vrouwen kwam er veel bewegingsruimte met de nodige versieringen. De jaren 1920 wordt door menigeen herinnerd als een tijd van glitter en glamour, maar er gebeurde nog veel meer. Voor het eerst kwam er sportkleding speciaal voor vrouwen en werden er zakken geïntroduceerd in vrouwenkleding. Beide ontwikkelingen zorgde voor een reeks aan vrijheden die opeens verworven werden. De jaren twintig van de twintigste eeuw betekenden dan ook voor een gedeelte van de maatschappij een nieuwe tijd van bevrijding.

Een roaring twenties 2.0: Dit kan het betekenen voor het modebeeld

Terug naar het leven anno 2021: Met diverse goedgekeurde vaccins en de start van het vaccinatieprogramma begint de wereld er voorzichtig iets rooskleuriger uit te zien. Hoewel nog te bezien valt hoe groot de impact van de pandemie is geweest op de economie, is al wel duidelijk dat het kriebelt bij de mens om weer naar buiten te gaan, te eten, drinken en feesten. Niet alleen is er sprake van coronamoeheid, er lijkt ook sprake te zijn van joggingbroek moeheid. Een wandeling op zondag is veranderd naar een ‘zien en gezien worden’ rondje met dames in hun beste outfit. Wie naar de supermarkt gaat, trekt zijn beste outfit aan puur omdat het kan. Men wil weer iets leuks aan maar heeft nergens om het naar te dragen.

Die frustratie met de verslonzing krijgt als tegenreactie dat men zich weer gaat opdoffen als het weer kan, zo vertelde trendforecaster Christine Boland tijdens haar webinar Soulful Solutions SS22. “Wanneer we weer naar een restaurant of uit kunnen, reken er maar op dat die hoge hakken uit de kast komen.” Trendforecaster Lidewij Edelkoort ziet ook een roaring twenties wel gebeuren. “Plezier maken en het leven vieren zal erg belangrijk worden als het weer kan,” zo voorspelt zij ook in haar forecast ‘Blank Page’. Toonaangevend ontwerper Raf Simons nam de woorden ‘roaring twenties’ in een interview met Belgische krant De Morgen in de mond. “Als de geschiedenis zich herhaalt, en dat gebeurt wel vaker, dan zitten we nu in de jaren 1920. En we weten allemaal hoe de jaren 1920 eruit zagen: een explosie van mode, uitgaan, seks. Het kan bijzonder exuberant worden. Het kan gevaarlijk explosief zijn.” Ook modezoekmachine Lyst sluit zich aan bij team ‘roaring twenties’. Na een jaar vol joggingbroeken en praktische jasjes, verwacht Lyst een terugkeer van extravagantie en durf in de mode compleet met felle kleuren en decoraties.

Boven: Valentino SS21, Onder: Patou SS21, beide via Catwalkpictures.com.

Caroline Krouwels, directeur van Modefabriek, maar ook creatief strateeg, ondernemer en forecaster, geeft aan dat de energie die komt kijken bij het verdwijnen van de pandemie zeker te vergelijken is met de ‘roaring twenties’, maar het kan ook aan het bevrijde gevoel van de jaren zestig refereren. Al met al zal het aanvoelen als ‘liberation day’, aldus Krouwels tegen FashionUnited. “Feit is dat we ons zullen gaan uitdossen, dat we dagen en nachten zullen genieten van dat moment. Dat we weer het geluk gaan ervaren van je echt kleden voor een ontmoeting, een feest, een avond in een restaurant. Het effect van deze lockdown periode zal ook betekenen dat we ons niet meer helemaal in het “pak" hijsen maar dat er een combinatie ontstaat van gemak en elegantie, comfort en luxe met een androgyn en verleidelijk aspect.”

“Kleden gaat over wie je bent, wie je gaat zien, waar je bent, in welk seizoen, hoe je je voelt maar altijd over de juiste combinatie, het silhouet en je persoonlijke voorkeur. Mode is een vorm van communiceren, een indicatie van de tijd en geeft duiding aan je persoonlijkheid,” vult Krouwels aan. “Ik wens iedereen een nieuw jaar waarin we ons voorzichtig weer gaan tonen aan elkaar, elkaar kunnen ontmoeten, we het geluk van aankleden weer gaan ervaren en het echt contact met elkaar kunnen vieren in beeldschone outfits!”

Boven: Dolce Gabbana SS21, Onder: Lanvin SS21, beide via Catwalkpictures.com.

Nieuwe roaring twenties: Wat betekent dit voor de mode?

De explosie van kleur en decoraties die bijvoorbeeld door Lyst voorspeld wordt, is nou precies in het straatje van een nieuwe roaring twenties. Het decennium van de jaren 2020 zal er echter wel iets anders uitzien dan 1920. Als we afgaan op voorspellingen voor zomer 2022 dan lenen de surrealistische en sculpturale trends die Boland spot zich goed voor de uitspattingen. Denk aan zwevende, bijna fluide items die toch erg sculpturaal aan doen. Ook passen de botanische kleuren perfect hierbij in grote en uitgesproken bloemenprints. Extravagantie kan natuurlijk veel betekenen. Die kan verwijzen naar de vele versieringen die in de jaren 1920 te zien waren, maar het kan ook een explosie van kleur betekenen die Lyst al voorspelt. Die extravagantie, oftewel ‘kleine pufjes van plezier’ zoals Edelkoort ze noemt, zijn een extra laag bovenop de basiscollectie van merken. “De basiscollectie is waar ze het geld mee verdienen en de pufjes zijn voor het plezier van de ontwerper en de klant,” zo voorspelt de trendforecaster de verandering in het modesysteem.

Want zoals al eerder geschetst, de jaren 1920 stonden ook voor vrijheid en meer comfort. Anno 2021 kan men niet nogmaals het korset schrappen, maar wel de skinny jeans verbranden. Wat betekent deze hang naar comfort die we in 2020 allemaal hebben ervaren? Welk effect heeft dat op de mode van de jaren 2020?

Roaring Twenties? Eerder Transitioning Twenties

Boland gaat in een telefonisch gesprek met FashionUnited nog wat dieper in op de voorspelling van de nieuwe roaring twenties en zet daar diverse kanttekeningen bij. “Er zijn meerdere dingen tegelijkertijd aan de hand. Ja, mensen hebben de behoefte zich weer op te doffen en een behoefte aan extravagantie, maar er zijn ook mensen die juist heel bang zijn en zich gaan kleden in items die ze beschermen.” Boland noemt de jaren 2020’ dan ook liever de ‘transitioning twenties’ met een de ene kant inderdaad die nieuwe ‘roaring twenties’ maar daar tegenover de ‘trembling twenties’.

Ook is het belangrijk een kanttekening te plaatsen bij de behoefte aan extravagantie. “Dat betekent voor iedereen iets anders. Voor een is dat een explosie van kleur, voor de ander vertaalt zich dat juist naar ‘rijke materialen’ zoals wol en kasjmier. En de vercasualisering die we nu zien? “Als je het hebt over het kleden met een mooie top maar daaronder een joggingbroek, omdat we toch alleen maar via het frame van een een beeldscherm zichtbaar zijn, dat zullen we snel zat zijn. Maar comfort blijft wel belangrijk. Dan is het wellicht in een super gave broek die er mooi uitziet, maar ook fantastisch zit. Comfort wordt dus naar een hoger niveau getild.”

Boven: Max Mara SS21, Onder: Boss SS21, beide via Catwalkpictures.com.

Boland geeft ook aan dat het belangrijk is niet meteen een decennium te claimen. “We moeten er niet meteen vanuit gaan dat het een nieuwe roaring twenties wordt zoals honderd jaar geleden. Zij kwamen ook nog uit een oorlog naast een pandemie. Daarnaast hebben wij een heel ander startpunt.” Ook geeft ze aan, dat net als in 1920, er een laag van de maatschappij zal zijn die van extreme extravagantie kan genieten, die gaat investeren, maar ook voor een grote groep mensen blijft het keihard werken.

Roaring twenties, swinging sixties, of trembling twenties: Het mag duidelijk zijn dat er genoeg staat te gebeuren. Hoe graag men ook een glazen bol wil hebben (Wanneer mogen we weer knuffelen, wanneer kunnen we weer naar een restaurant, wanneer kunnen grote bruiloften weer plaatsvinden?) alles wijst erop dat men klaar is voor een verandering. Boland’s ‘transitioning twenties’ lijkt de perfecte term voor de komende tijd. Terug naar het oude zal het niet meer gaan, maar wat brengt de toekomst? Only time will tell, so stay tuned…