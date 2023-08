Een revolutie in katoenproductie: Dit Australische initiatief is klimaatpositief

Katoen, een basisingrediënt van de wereldwijde textiel- en mode-industrie, heeft een aanzienlijke CO2-voetafdruk, waarbij tijdens de productie 2 tot 4 ton CO2 per hectare wordt uitgestoten. Een pioniersbedrijf in Australië staat echter op het punt om een klimaatpositieve oplossing te bieden voor de katoenteelt, waardoor het speelveld voor internationale boeren en toeleveringsketens mogelijk verandert.

In een strategisch partnerschap tussen Hiringa Energy, een pionier op het gebied van groene waterstof, en Sundown Pastoral Co, een landbouw- en veeteeltbedrijf en gecertificeerd B.Corp., heeft de Australische staat New South Wales (NSW) bijna 36 miljoen Australische dollar (21 miljoen euro) aan financiering toegekend. Het partnerschap omvat de oprichting en exploitatie van een baanbrekende productiefaciliteit voor hernieuwbare ammoniak en groene waterstof op een katoenboerderij in de staat.

Integraal onderdeel van dit initiatief is het innovatieve proces om groene waterstof te genereren door middel van elektrolyse, waarbij hernieuwbare elektriciteit wordt gebruikt om water te splitsen in zuurstof en waterstof. Deze emissievrije methode markeert een paradigmaverschuiving in duurzame energieproductie. Een bijkomend voordeel is de koolstofarme ammoniak, een bijproduct van het proces, dat potentie heeft als meststof voor gewassen.

Klimaatpositief katoen

De boerderij, die zal worden ondersteund door een zonnepark van 27 megawatt, zal naar verwachting jaarlijks ongeveer 45.000 MWh aan energie opwekken, zoals gemeld door ABC Rural News in Australië. De implicaties van deze onderneming zijn groot: de geproduceerde waterstof kan meer dan 1,4 miljoen liter geïmporteerde diesel vervangen, wat een directe compensatie oplevert van meer dan 17.000 ton CO2-uitstoot.

Dit initiatief onderstreept niet alleen de inzet van Australië om klimaatvriendelijke innovaties te stimuleren, maar effent ook het pad voor een nieuw tijdperk van duurzame katoenproductie wereldwijd.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.