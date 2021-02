Een verschuiving in levensstijl: Opkomst van de stedelijke buitenmens

Van de vele trends die versneld zijn door de COVID-19 pandemie in Europa en de VS, biedt de sterke toename van stedelingen die op zoek zijn naar outdoor ervaringen een bijzondere kans voor merken. Jonge consumenten, die wonen in de stad, proberen hun groeiende belangstelling voor outdoor activiteiten te integreren met hun stedelijke levensstijl: de urban-outdoor lifestyle. Na een jaar van beperkingen blijkt het wel mee te vallen met de hoeveelheid mensen die de stad permanent verlaten. Wel worden de verblijven in de natuur langer en groeit de populariteit van activiteiten als wandelen, vogels kijken en fietsen. Verder leiden de effecten van de wereldwijde Black Lives Matter-beweging tot een heroverweging van traditioneel witgewassen activiteiten zoals klimmen, vissen en kamperen. De campagne "Diversify the Outdoors" is een pleitbezorging voor mensen van kleur in de natuur met groepen zoals Team Onyx, het eerste volledig zwarte professionele expeditieteam. Met als missie om buitensporten inclusiever te maken voor BIPOC en LGBTQ gemeenschappen, doet Team Onyx mee aan expeditiewedstrijden op alle gebieden waaronder zwemmen, surfen, roeien, klimmen, hardlopen en mountain biken. Een andere interessante groep is Hike Clerb, een wandelclub voor vrouwen in Los Angeles. Hun missie is om wandelen toegankelijker te maken voor vrouwen van alle achtergronden en capaciteiten, met de nadruk op het groepshelend effect van een gemeenschappelijke wandeling. Groepen als deze illustreren dat millennials en Gen Z's in toenemende mate diversiteit en inclusiviteit eisen als kernelement van culturele identiteit. Diverse en toegankelijke verhalen en influencers geven consumenten de vrijheid om nieuwe passies te ontdekken en meerdere identiteiten in zich te verenigen, waardoor outdoor activiteiten laagdrempeliger worden voor nieuwe groepen consumenten. Naarmate de vraag naar wellness groeit, zal de post-pandemische consument op zoek gaan naar activiteit, verbinding en genezing in de natuur zonder zijn stadse interesses en identiteit te verliezen.

Foto: Camp Yoshi

Consumentenwaarden

De urban-outdoor-consument winkelt met een trendbewuste blik en hecht veel waarde aan een esthetiek die blijvend is en de technische prestaties van het product. Zij identificeren zich met merken die hun totaal identiteit aanspreken, waarbij vorm en functie worden verenigd en het stedelijke en outdoor in elkaar overvloeien. De pandemie heeft ook stadskledij technischer, meer op comfort gericht en meer casual gemaakt. Bestaande streetwear- en athleisure-trends komen samen met een groeiende en diversifiërende wellness-markt en trends in outdoorkleding.

De outdoorkledingmarkt groeit in de vier jaar tot 2024 naar verwachting met 3,9 miljard dollar, terwijl de wereldwijde consumentenbasis steeds verder verstedelijkt. Meer dan 34 procent van de outdoorklanten woont momenteel in een stad en dit aandeel zal de komende jaren waarschijnlijk toenemen, waardoor de twee sferen verder in elkaar overvloeien. Een recent rapport van ‘Outdoor Industry’ suggereert dat jonge stedelijke outdoorconsumenten momenteel de belangrijkste marktbeïnvloeders zijn. Hun uitgavepatroon is het meest gericht op outdoorkleding en zij hebben meer invloed op de aankoop- en activiteitsbeslissingen van hun sociale kring. Centraal in de bevindingen van het rapport staat dat deze consumenten zichzelf niet beschouwen als "van oudsher op outdoor gericht", aangezien velen outdooractiviteiten pas op volwassen leeftijd hebben ontdekt.

Hoe modisch en technisch te rijmen

Naarmate urban en outdoor meer verweven raken, ontstaat een kloof tussen het prestatiegerichte outdoor aanbod en de urban sportswear merken. Merken die nu deze markt betreden moeten goed nadenken over wat Patagonia onderscheidt van Nike en wat het gat in de markt daartussenin is. Stedelijke sportmerken als Nike en Adidas voldoen aan de modische behoeften van deze consumenten, maar schieten tekort omdat ze er niet in slagen producten te bieden met een identiteit die gericht is op outdooractiviteiten. Het omgekeerde is het geval bij traditionele outdoormerken zoals Patagonia en REI, die hun identiteit duidelijk naar voren brengen, maar vaak op modisch gebied achterblijven. Op de Amerikaanse markt wordt dit gat opgevuld door een handvol merken zoals Outdoor Voices, The North Face en Girlfriend Collective. De urban-outdoor consument zoekt merken die voldoen aan een stedelijke esthetiek. Dit vraagt om producten die gemaakt zijn voor 7-dagen-per-week uitrusting voor zowel de stad als het bos.

Foto: New Balance x Snow Peak Tokyo Design Studio

Neem een voorbeeld aan Japan

De Japanse hybride urban-outdoor levensstijl en bestaande consumentenbasis vormen een goed voorbeeld van wat het Westen te wachten staat. Deze merken zijn ontstaan uit de traditionele Japanse gewoonte om het stadsleven te combineren met tijd in de natuur. Veel van deze merken zijn in de jaren tachtig ontstaan uit verzet tegen de veeleisende bedrijfscultuur en de wijdverbreide belangstelling onder stedelijke consumenten voor een evenwichtige levensstijl en recreatie in de buitenlucht. Vandaag de dag zien we in de Verenigde Staten een vergelijkbare dynamiek: tweederde van de werknemers heeft te maken met een burn-out door thuiswerken, terwijl de toename van het aantal gevallen van ‘Nature-Deficit Disorder’ (de aanname dat een gebrek aan buitenlucht als gevolg van de lockdown tal van medische en mentale problemen veroorzaakt, red.) een duidelijke reactie is op ons verlangen naar ervaringen in de buitenlucht.

Met aandacht voor ambacht, materiaalintegriteit en hyperfunctionaliteit vormen Japanse merken het archetype outdoorkleding in een esthetisch-gedreven stedelijke context. Denk aan werkkleding met een bergbeklimmer twist. Hoogmodisch en sekseneutraal en bieden deze merken de consument een overtuigende visie op hoe estetisch, functioneel en progressief urban-outdoor eruit ziet. In Japan spreekt de urban-outdoor cultuur met succes streetwear-enthousiastelingen aan, evenals traditionele outdoor-uitrustingsfanaten en mensen in het Westen die zich niet gezien voelen door de bekende outdoormerken en traditie.

Urban-outdoor is een kans voor zowel de inter-Covid als de post-pandemische markt. Vooruitkijkend is het ook symptomatisch voor megatrends hoe consumenten hun identiteit vormgeven als reactie op een sociaal klimaat van inclusiviteit, zelfzorg en re-integratie met de natuur. Door de realiteit van het leven van consumenten te erkennen, komen merken hen tegemoet en accepteren ze hun volledige identiteit als zowel stadsbewoner als natuurliefhebber. Via urban-outdoor kunnen merken inspelen op de vraag van consumenten naar esthetische continuïteit bij alle aankoopbeslissingen. Producten die duurzaam gemaakt zijn en geschikt voor een breed scala aan activiteiten, gaan langer mee en trekken een steeds milieubewustere consument aan. Op dezelfde manier spreekt het benaderen van consumenten als stedelijke-buitenburgers de opkomende markten aan. Generatie Z, de grootste en meest diverse generatie in de geschiedenis, staat al snel bekend om hun vermenging en samensmelting van radicaal heterogene identiteiten. Nu flexibiliteit een centraal aspect wordt van de individuele identiteit, wordt het karakter van het outdoor-isme meer kneedbaar en open. Merken hebben succes als ze in staat blijken de beweeglijkheid van de consument te evenaren en hun eigen designidentiteit uit te breiden.

Voorbeelden:

Camp Yoshi - Outdoor ervaring Camp Yoshi, opgericht in het najaar van 2020, is een gecureerde kampeerervaring die ruimte creëert voor zwarte buitenmensen om zich te verbinden met de natuur. Opgericht door Chef Culturele Curator en ontwerper Rashad Frazier, biedt het team begeleide expedities, uitrusting, vervoer, en maaltijden. Door middel van dit all-inclusive model, aangevuld met partnerships met belangrijke merken zoals Snow Peak en Leatherman, wil Camp Yoshi de toegankelijkheid van outdoor-activiteiten maximaliseren.

Foto: San Ei Corporation

Snow Peak - Urban-oudtdoor merk Snow Peak maakte 56 jaar lang high-design kampeerspullen totdat de kleindochter van de oprichter in 2014 de eerste kledingcollectie van het merk lanceerde. De onberispelijke esthetische smaak en het streven naar functionaliteit van Snow Peak resulteren in opwindende producten zoals een outdoor kimono, een camping sake set en 79 verschillende tenten.

Go Out - Tijdschrift en festival Geschreven voor een publiek dat geïnteresseerd is in "outdoor activiteiten en stedelijke outdoor stijl," benadert Go Out Magazine de outdoor lifestyle met de attitude van een streetstyle publicatie. Go Out organiseert ook een jaarlijks kampeerfestival waar gasten limited edition tenten opzetten, winkelen op "Brand Avenue" en luisteren naar livemuziek van artiesten zoals Akkogorilla of TOMOO.

Visvim - Luxe stedelijk-outdoor merk Visvim is een luxemerk en vertegenwoordigt het topsegment van de urban-outdoor cultuur. De ontwerper, Hiroki Nakamura, werkte in het begin van zijn carrière als snowboardontwerper en combineert deze achtergrondkennis van technische materialen met een toewijding aan traditionele ambachten. Kenmerkend voor het merk zijn de hoge prijzen en de wachtlijsten (zelfs Kanye West moest eraan geloven). Naast de hype is Nakamura's interesse in "outdoor, Americana utility gear" terug te vinden in zijn werk.

Forest Bathing shinrin-yoku - Buiten activiteit Als een zeer verstedelijkt land met een historische band met de natuur, bestaat de Japanse urban-outdoor levensstijl uit verschillende praktijken die bedoeld zijn om een relatie met de natuur te vergemakkelijken. Je onderdompelen in het bos is een brug tussen onze zintuigen en de natuur. De praktijk is meer zintuiglijk dan fysiek en houdt simpelweg in dat we aanwezig zijn in de natuur. Shinrin-yoku werd in Japan ontwikkeld als een eco-therapeutische techniek en wekt nu ook belangstelling in de VS en Europa, vooral als reactie op de COVID-19 pandemie en de invloed daarvan op de geestelijke gezondheid.

Foto: Bianca Valle

Bianca Valle - Influencer Schilder / beeldhouwer / voedingsdeskundige / beauty-influencer Bianca Valle is goed thuis in een holistische benadering van het leven. Van Manhattan tot de wereld, ze gidst haar volgers met een actieve outdoor levensstijl vanuit een stedelijke basis. Haar #ALittleBitOften campagne moedigt volgers aan om een paar minuten de tijd te nemen om in de buitenlucht te rennen. In oktober van dit jaar richtte ze de Big Love Running Club op, die zichzelf omschrijft als een "inclusieve hardloopclub in NYC voor elk mens op elk niveau".

FashionUnited & FASHION SNOOPS (FS ) werken samen om belangrijke verschuivingen en trends voor het voetlicht te brengen, en zo merken, ontwerpers en retailers te informeren over toekomstige inspiratie, zakelijke verschuivingen en design. De rapporten van FS bieden bruikbare strategieën voor innovaties op het gebied van marketing, ontwikkeling en design.

Dit artikel werd geschreven door Isabelle Jones, FS Guest Contributor, en Carrera Kurnik, Culture Editor & Consumer Insight Strategist bij FS, en is daarna vertaald in het Nederlands door Esmerij van Loon.