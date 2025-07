Een virtuele AI-collega: Zitten ze al in het personeelsbestand?

De wereldwijde uitgaven aan kunstmatige intelligentie zullen meer dan verdubbelen tegen 2028, en naar verwachting 632 miljard dollar bereiken, aldus de International Data Corporation (IDC) Worldwide AI and Generative AI Spending Guide. Bovendien, zoals benadrukt in een rapport van Jorge Amar, senior partner bij McKinsey: ‘We betreden een wereld waarin je moet denken aan je personeelsbestand, zowel agentschap als mens.’

Virtuele AI-medewerkers met specifieke rollen, gebruikersnamen en bedrijfswachtwoorden treden toe tot het organigram

Dit betekent dat binnenkort virtuele werknemers op basis van AI met specifieke rollen, individuele ‘herinneringen’ en gebruikersnamen en bedrijfswachtwoorden in dienst kunnen treden.

Een vooruitzicht dat onmiddellijk de noodzaak van harmonisatie tussen mens en machine vereist, om de acceptatie en integratie van AI te bevorderen, die tot op heden tastbare bedrijfsresultaten en -waarden heeft opgeleverd voor bedrijven wereldwijd.

Toniolo (Valsport): geen weerstand van medewerkers tegen AI-acceptatie

Maar wat is de stand van zaken van AI in modebedrijven en hoe staan bedrijfsleiders tegenover deze revolutionaire innovatie? Voor Siro Toniolo, voorzitter van Rewind srl, een bedrijf dat al actief is in de schoenenproductie en in 2016 Valsport overnam: "Onze medewerkers zijn gewend aan het gebruik van kunstmatige intelligentie, we hebben een communicatiesysteem met speciaal ontwikkelde programma's."

"Tot nu toe hebben we dus geen enkele belemmering ondervonden voor de acceptatie van deze innovatieve technologieën", voegt de voorzitter van het sneakermerk, opgericht in 1920, toe.

AI wordt bij Valsport vooral gebruikt voor e-commerce, "het ondersteunt ons in het proces, van orderontvangst tot verzending". In andere gevallen, bijvoorbeeld bij onderzoek en stilistische analyse, wordt het gebruikt, maar is de tussenkomst van de stylist, de professional, nodig. "Je moet het product passen, je moet het dragen, de modelleur moet ingrijpen", vertelt Toniolo, eraan toevoegend dat de schoonheid van de ambachtelijke schoenproductie ook schuilt in de imperfectie en uniciteit die ontstaat wanneer de hand van de ambachtsman het product maakt.

Tamponi (Sebago en Superga): openingen van schoenmakersopleidingen wenselijker dan AI-leermodules

Marco Tamponi, Sebago en Superga Global Brand Manager, deelt die mening: "Ons product is volledig handgemaakt. Wie schoenen maakt, maakt ze met de vormen omdat je ook moet zien hoe de materialen reageren". De Global Brand Manager van twee van de merken van de BasicNet Group, waartoe naast Superga en Sebago ook Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, Sabelt, Briko en K-Way behoren, voegt eraan toe: "We gebruiken kunstmatige intelligentie voor de ontwikkeling van content". Volgens Tamponi zijn openingen van schoenmakersopleidingen wenselijker dan modules voor de ontwikkeling en het leren van kunstmatige intelligentie.

AI-agenten kunnen verder gaan dan contentcreatie om taken uit te voeren op basis van specifieke instructies

Kortom, in ieder geval bij de Italiaanse maakbedrijven lijkt de komst van een organigram met AI-agenten naast menselijke collega's van het merk nog niet aanstaande. Sommige bedrijven, waarschuwen de experts van McKinsey, bewegen zich al in deze richting. AI-agenten kunnen verder gaan dan contentcreatie om taken uit te voeren op basis van specifieke instructies. "Agenten nemen de werkelijkheid waar door hun training, nemen vervolgens hun eigen beslissingen en passen hun oordeel toe, handelen en leren zelfs van die acties", legt Amar uit. Onder de bedrijfssegmenten die betrokken zijn bij het experimenteren met agentschaps-AI zijn bijvoorbeeld de initiële screening van alle kandidaten voor frontliniebanen, of de implementatie van agenten om werknemers te trainen.

Terug naar de mode, content en e-commerce zijn de twee belangrijkste toepassingsgebieden voor kunstmatige intelligentie, ook bij La Martina. "We gebruiken kunstmatige intelligentie enorm veel om de processen met betrekking tot e-commerce en klantenservice te beheren", legde Alessandro Milia, Managing Director, Sales and Marketing van La Martina, uit aan FashionUnited.

"Een andere toepassing is op het gebied van content", benadrukte de manager van het bedrijf, dat een gerichte reorganisatie van het verkoopnetwerk in Italië heeft doorgevoerd, samen met de toetreding van nieuwe internationale partners. Geen hulp van AI op het gebied van creativiteit en productie.

Tod's behoudt de traditie en bevordert tegelijkertijd innovatie

Een van de Italiaanse modemerken die productie en creativiteit ‘verdedigt’ tegen de invallen van kunstmatige-intelligentieagenten, is Tod's.

Ongeveer een maand geleden ontving Diego Della Valle, voorzitter van de Tod's Group, de "Changemaker Award for Craftsmanship" tijdens de derde editie van het evenement Changemakers in Luxury Fashion, georganiseerd door de Italiaanse Nationale Kamer voor Mode. De prijs is een erkenning voor zijn inzet om ambachtelijke excellentie en productkwaliteit centraal te stellen in de identiteit van de groep uit de Marken, door de traditie te behouden en tegelijkertijd innovatie te bevorderen, en door ambachtelijke kennis over te dragen aan nieuwe generaties via initiatieven zoals de Bottega dei Mestieri. Deze visie is wat Della Valle ‘ambachtelijke intelligentie’ noemt, een samensmelting van menselijke vaardigheden, cultureel erfgoed en toekomstgerichte creativiteit, die het succes en de duurzaamheid van ‘Made in Italy’ blijft inspireren.

"Vakmanschap is de ware essentie van Italiaanse luxe: een erfgoed van handen, tijd en kennis dat niet te repliceren is. Het is een nationale waarde voor Italië en moet worden beschermd en gewaardeerd door middel van concrete investeringen, te beginnen met de opleiding van jongeren", merkte Della Valle op tijdens een video-interventie tijdens het evenement Changemakers in Luxury Fashion.