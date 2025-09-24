Een visie geboren uit overtuiging: CEO Mikuláš Hurta over de circulaire koers van NIL Textile

NIL Textile begon niet met een stof, maar met een vraag: hoe kan werk echt betekenisvol zijn? Voor oprichter en CEO Dr. Mikuláš Hurta lag het antwoord ver van zijn eerste carrière in de luchtvaart. In 2018 richtte hij zijn bedrijf op vanuit een duidelijke overtuiging: textiel zou nooit als afval mogen eindigen. Zes jaar later is NIL Textile uitgegroeid tot een wereldwijde partner voor meer dan 1.000 merken, met volledig recyclebare materialen en een gesloten kringloopinfrastructuur, ontworpen voor een nieuw tijdperk van regelgeving.

In een exclusief gesprek met FashionUnited blikt Hurta terug op de mijlpalen van het bedrijf, de wetenschappelijk gedreven innovaties en de dringende noodzaak van systeemverandering in de mode. Eén thema komt steeds terug: consistentie, duidelijkheid en samenwerking vormen de hoekstenen van de missie van NIL Textile om te bewijzen dat circulariteit schaalbaar is.

Sprong naar textiel

Hurta’s entree in de mode kwam niet voort uit een designopleiding of een familietraditie. In plaats daarvan begon het met een notitieboekje vol vragen. In samenwerking met Tsjechische universiteiten, zoals Liberec voor textielinnovatie en Brno voor moleculaire recycling, ondervroeg hij wetenschappers over vezelchemie, recyclingtechnologieën en inefficiënties in de toeleveringsketen. "Ik stelde wat ik ‘domme vragen’ noem," herinnert hij zich, "maar die leidden tot de inzichten die we nodig hadden."

Die inzichten kristalliseerden zich rond één oplossing: circulariteit. Textiel kon vezel voor vezel worden ontworpen met het einde van de levenscyclus in gedachten. De eerste jaren van NIL Textile waren gewijd aan het ontwikkelen van recyclebare stoffen en het valideren van moleculaire recycling op laboratoriumniveau. In 2021 bracht het bedrijf zijn eerste collectie uit. Aanvankelijk gericht op consumenten, trok het project al snel de aandacht van merken die vroegen: kunnen deze stoffen opgeschaald worden? Voldoen ze aan de regelgeving? Die vraag leidde tot een verschuiving naar B2B, waarbij recyclebare materialen geleverd werden aan modelabels in plaats van rechtstreeks aan consumenten.

Credits: NIL Textile

Materialen die meer vragen

Strategische investeringen volgden al snel. Dankzij steun van Danielson, de grootste textieldecorateur van Centraal-Europa, kon NIL Textile productiefaciliteiten openen in Europa en later uitbreiden naar Azië met activiteiten in India en Bangladesh. Vandaag de dag bedient het bedrijf meer dan 1.000 merken wereldwijd, variërend van wendbare duurzame startups tot gevestigde internationale namen.

Toch heeft schaal de visie van NIL Textile niet verwaterd. Elke stof, of het nu NILCOTT® is, een ringgesponnen mix van gerecycled katoen, of CIRPAD®, een polyamide afgeleid van autobanden, is ontworpen volgens eco-designprincipes. "Echte circulariteit is niet één recyclinglus," benadrukt Hurta. "Het is het vermogen om materialen keer op keer in de markt te houden."

NILCOTT® Recycled. Credits: NIL Textile

Unisex T-shirt 'Join the Circle,' NILCOTT® Recycled Credits: NIL Textile

De kringloop sluiten

Naast materialen heeft het bedrijf een ondersteunende infrastructuur gebouwd. Een wereldwijd netwerk van inzamelpunten stelt consumenten in staat kledingstukken aan het einde van hun levensduur terug te brengen. Merken kunnen hun winkels of overtollige voorraad in dit systeem integreren. Geretourneerd textiel wordt vezel-tot-vezel gerecycled en opnieuw in de toeleveringsketen gebracht, waardoor grondstoffen in omloop blijven in plaats van op de stortplaats of in de verbrandingsoven te belanden.

Hurta vergelijkt zijn rol met "het managen van een circus": het afstemmen van vele bewegende delen terwijl markten weerstand bieden tegen duurzaamheid. "Er is druk op lage prijzen. Duurzaamheid zakt weg op de prioriteitenlijst," constateert hij. Zijn missie is om koers te houden. Met EU-richtlijnen over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, ecodesign en het naderende digitale productpaspoort is NIL Textile al voorbereid. QR-codes en microchips in kledingstukken zorgen voor traceerbaarheid. "De wetgeving loopt altijd achter op wat we doen," zegt hij. "Voor ons is het geen uitdaging, maar een bevestiging."

Credits: NIL Textile

Ruis wegnemen en meer focus

Ondanks de vooruitgang worstelen veel merken nog steeds met vage begrippen: is bamboe altijd beter? Hoe zit het met gerecycled polyester? Wat telt als ‘biologisch’? Hurta vindt dat de industrie duidelijkheid nodig heeft: "We weten wat niet werkt, maar we zijn het er niet over eens wat we wél moeten volgen. Zonder focus wordt het rommelig. We moeten concrete richtingen kiezen en de infrastructuur eromheen bouwen." Systematische inzameling van textielafval, voegt hij toe, ontbreekt nog steeds: gemakkelijke retourmogelijkheden voor consumenten en homogene afvalstromen zijn essentieel om circulariteit mainstream te maken.

Impact op schaal

In de nabije toekomst wil NIL Textile zijn productieprocessen automatiseren om concurrerende prijzen in Europa te kunnen realiseren. Het doel is om volledig circulaire materialen lokaal te produceren en de CO2- en watervoetafdruk aanzienlijk te verlagen. Op de lange termijn ziet Hurta het bedrijf zowel als front-end partner voor merken als back-end R&D-hub die textielwetenschap verder ontwikkelt. Voor wie een soortgelijke weg wil bewandelen, is zijn advies helder: "Stel de domme vragen. En wees consequent. Mode is worstelen, maar als je koers houdt, kan de impact buitengewoon zijn."