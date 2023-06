Een vooruitblik op het seizoen SS24 voor heren bevestigt de wellness-trend

Donkerrood, oceaanblauw en verfrissend groen zijn de drie hoofdtinten voor de herenmode van SS24, voorspellen trendspecialisten Carlin Creative, WGSN en Nelly Rodi. Deze visies komen overeen met de specificaties van de internationale textielbeurzen Première Vision en Texworld.

Op de vooravond van de herenmodeweken in Londen, Milaan en Parijs lijkt de zoektocht naar ‘wellness’ de leidraad te zijn. De plotselinge verandering van het tijdperk na corona heeft de levensstijlen van de consument en de bijbehorende maatschappelijke stemmingen door elkaar geschud. Volgens WGSN weerspiegelen de kleuren van SS24 een periode van herschikking, waarin consumenten zich zullen aanpassen aan snelle veranderingen in de maatschappij en technologie. Onzekerheid zal echter een dominant aspect blijven door aanhoudende economische, politieke en milieugerelateerde onzekerheden.

Eigendom van Texworld/Simohammed Fettaka en Première Vision

Rode wegen om milieuproblemen aan te geven

Efficiëntie leidt niet langer onze wereld. De lineaire lijn is niet langer de baas. Als de route nog onbekend is, weten we dat hij bewogen zal zijn. We moeten vaak het potlood laten gaan om het ontwerp te schetsen”, zeiden Louis Gérin en Grégory Lamaud, artistiek directeuren van Texworld.

Dit ‘gekronkelde pad’ wordt gekenmerkt door een donkerrode lijn dat de ‘toekomstige schemering’ van het jaar 2025 aankondigt. Onzekere en gebroken kleuren, dubbelzinnige pigmentaties en verdraaide tinten wijzen op deze verandering van omstandigheden. Ze ‘roepen wanorde op en verheffen twijfel tot het niveau van creatieve inspiratie’, aldus Première Vision.

Visueel vertaalt zich dat in een overvloed aan rood - karmozijn, baksteen, paars, granaat, tomette, donker, enzovoort. Het is emotioneel boeiend, want het bevestigt het belang om gestimuleerd te worden. Volgens WGSN is rood direct gekoppeld aan de zorgeconomie. “Stralend rood belichaamt de noodzaak om een meer affectieve, zorgzame en liefdevolle cultuur te cultiveren.”

Maar rood gaat natuurlijk ook over passie, zoals Catherine Basquin, directeur van de textielstudio Nelly Rodi, opmerkt: Rood is energie, de caliente, het idee om een gezamenlijke passie te herontdekken, weg van het conceptuele om weer in contact te komen met het oerinstinct en authenticiteit.”

Eigendom van Texworld. Corine van Voorbergen

Blauwe wegen leiden de weg naar de volgende wereld

Een duik in de oceaan identificeert de frisheid van de blauwe kleur die we ook zagen op de First Vision show in februari 2023. Hier is het idee om een kleur die traditioneel geassocieerd wordt met het mannelijke geslacht te vernieuwen en te evolueren naar genderloze fluïde tailoring, waarbij de scheidingslijn ‘mannelijk/vrouwelijk’ niet langer echt in de lucht hangt.

De verschillende soorten blauw - Indigo, Klein, Denim, Electric, France, Azure, etc. - verkennen de behoefte aan stabiliteit en bescheidenheid. Consumenten zijn namelijk op zoek naar de juiste balans tussen werk, vrije tijd en de invasie van digitale technologie in ons dagelijks leven. Deze zoektocht omzet ook de invloed van sport op de SS24-lifestyle. Zou dat komen door de Olympische Spelen in 2024? Hoogstwaarschijnlijk.

Althans, dat is wat de trendsetters van Carlin Creative voorstellen: “De Olympische Spelen van 2024, georganiseerd in Parijs, zullen de stem zijn van de verwachtingen van de consument en merken zullen deze waarden moeten volgen door een atletisch-chique levensstijl aan te bieden". Een stedelijke duik dus, gecombineerd met het verlangen naar een fair-play cultuur gebaseerd op inclusiviteit, eco-verantwoordelijkheid en toegankelijkheid. "Sportcultuur biedt toegang tot welzijn voor iedereen.”

Blauw, van indigo tot hemelsblauw, stipt ook de behoefte aan ruimte aan. Een afstand van de huidige turbulentie, aan het gevoel dat we voortdurend moeten reageren op de actualiteit, dat we de bal hoog moeten houden, het tegengestelde van alles lang laten duren. Volgens Nelly Rodi wordt dit gekenmerkt door de hausse van het openluchttoerisme en de behoefte om in beweging te zijn.

Tot slot weerspiegelt deze tweede weg, veroorzaakt door waterdampen, het principe dat "niets sterft”. “Het verandert alleen van vorm, nut en soms naam. Je moet opnieuw leren kijken. Jezelf laten leiden. De nieuwe contouren van de wereld accepteren.” (Texworld).

Eigendom van Texworld / Matchwithart-Julien Colombier-Lefeuvre&Roze en Première Vision

Groene lijnen voor meer rust

Hier is de overvloed aan mogelijkheden de enige regel: laat los, laat het gebeuren en laat de verbeelding het overnemen. De groene helling, een beetje zoals de skipistes die het gemakkelijkst te nemen zijn, verwijst naar ons vermogen om ons aan te passen. Natuurlijk kunnen we deze kleur koppelen aan de groene economie, een groen kapitalisme (milieubewuste producten aan de bron) dat deze wereld haalbaar zou maken.

Maar wees gewaarschuwd, voor SS24 gaat het allemaal over het overschrijden van grenzen van groentinten geïnspireerd op planten - salie, korstmos, olijf, spar - in de richting van krachtige kleurtonen, lichtgevende, intense en briljante groentinten die de vreugde versterken van het samenkomen om de waarden van respect en eerlijkheid te vieren.

Un vert tonus, donc, mentholé, citronné ou jaunâtre (notamment pour les toiles denim) mais également tilleuls, pour faire écho à ce « Everything Net », où les réalités physiques et numériques sont interchangeables, mixant les formes organiques et le réalisme synthétique.

WGSN heeft het over "cyber lime, een pittige quasi-neon, in staat om lichaam en geest te stimuleren en van energie te voorzien". Het betekent een krachtige link tussen natuur en technologie. Het nodigt ons uit om meer belang te hechten aan de natuur, die de bron is van nieuwe innovaties op het gebied van kleuren en organische materialen.

Dit ‘zure’ aspect wordt in evenwicht gebracht door de celadon- en jadegroene kleuren die Nelly Rodi heeft onderzocht. Van edelstenen tot verfijnde keramiek gaan deze tinten hand in hand met lithotherapie, waarvan men gelooft dat het de vitale functies herstelt en lichaam en geest helpt harmoniseren. Ze roepen ‘een voorouderlijke pracht op die flamboyantie terugbrengt in onze moderne samenleving’. Een utopie? Wellicht, maar we willen erin geloven en daarom wordt deze groene houding waarschijnlijk gesteund door iedereen die betrokken is bij de mode-industrie, in alle facetten.