Een zomerse reis naar kleur en zelfvertrouwen met DIDI

Zomer is begonnen en het merk DIDI nodigt je uit om mee te gaan op een reis naar een zonnige bestemming. Bereid je voor om ondergedompeld te worden in een wereld vol levendige prints, luchtige stoffen en een explosie van kleuren. De nieuwe collectie van DIDI is geïnspireerd op tropische oorden, waar exotische bloemen bloeien en het leven zich afspeelt op het ritme van de oceaan.

Het hart van deze collectie is bedoeld voor vrouwen die vol zelfvertrouwen in het leven staan. Echter, DIDI is er trots op niemand uit te sluiten en verwelkomt vrouwen van alle leeftijden die positief, open-minded en bewust in het leven willen staan.

Voor de komende seizoenen kunnen we uitkijken naar een uitbreiding van de DIDI-collectie. Naast de terugkeer van enkele oude favorieten, kunnen we rekenen op de unieke prints waar DIDI bekend om staat. Het merk is al druk bezig met de voorbereidingen voor de zomer van 2024, wat veelbelovende nieuwe stukken en stijlen met zich mee zal brengen.

High summer drop

Om je een idee te geven van deze collectie: frisse, lichte kleuren en high summer styles die perfect zijn voor op vakantie. Denk aan luchtige zomerjurken en geprinte broeken en tops. Wat deze collectie extra comfortabel maakt, is het gebruik van viscose in bijna alle kledingstukken. Viscose staat bekend om zijn luchtige en comfortabele draagbaarheid, zodat je je vrij en zelfverzekerd kunt voelen terwijl je geniet van de zomerzon. Naast kleding introduceert DIDI deze zomer ook nieuwe accessoires. Zoals tassen in 3 verschillende formaten, sjaals, kaftans, strandlakens en kussenhoezen. Deze accessoires zijn verkrijgbaar in 6 verschillende prints, zodat je je look kunt afstemmen op je persoonlijke stijl.

De opvallende prints waar DIDI bekend om staat zijn ook in deze collectie weer opgenomen. Een daarvan is "Bird Garden", een recente toevoeging met een prachtige combinatie van offwhite, olijfgroen en donkerblauw. Deze print wordt niet alleen toegepast op kledingstukken, maar ook op bijpassende accessoires, waardoor je moeiteloos een gecoördineerde look kunt creëren.

Een andere opvallende print is "Botanic Spice Embro". Dit is een geborduurd programma dat al beschikbaar was in het zwart, maar nu ook verkrijgbaar is in het offwhite. De jurk in deze print is een echte eyecatcher, dankzij de levendige kleuren en tijdloze print. Naast de jurk zijn er ook een kimono en tuniek verkrijgbaar in dezelfde print en kleur. Een kimono is een must-have voor op vakantie, omdat je deze op verschillende manieren kunt dragen, bijvoorbeeld over een korte of lange broek, of over je bikini of badpak.

Beeld: DIDI, eigendom van het merk.

DIDI blijft de collectie vernieuwen en is dit jaar van plan om het zomerseizoen wat langer door te laten lopen. In augustus introduceert DIDI daarom styles die direct gedragen kunnen worden, maar ook nog langdurig kunnen worden gestyled met extra laagjes. De kleuren worden iets minder fel en maken plaats voor mooie zachte tonen. Daarnaast is er een sterk zwart-wit programma dat zorgt voor tijdloze stijlopties.

DIDI is vanaf 2024 weer in de winkels te vinden. Het merk zal echter niet meer met eigen winkels opereren, maar zal in plaats daarvan partnerships aangaan met zelfstandige retailers. Dit betekent dat je de vrolijke kleuren, interessante kleurcombinaties en echte DIDI-stijlen kunt blijven verwachten waar we zo van houden.