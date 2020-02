Een zusje voor kindermerk Moodstreet: babylabel Moodstreet Petit

Kindermodegroep Jolo Fashion heeft er een nieuw merk bij in het portfolio. Moodstreet Petit, een zusje van kinderlabel Moodstreet, is het nieuwste babymerk in de groep.

Het nieuwe babylabel is volledig duurzaam, zo meldt de modegroep tegen FashionUnited. De babylijn, voor newborns tot peuters, is volledig GOTS-gecertificeerd. Dit betekent dat de lijn met biologische materialen is gemaakt en dat in de productie sociale verantwoordelijkheid is genomen. “We streven er naar om bijna alle Moodstreet Petit kleertjes van 100 procent katoen te maken, tot en met het was- en merklabel. Na het plezier van het dragen, kan het kledingstuk gemakkelijk worden gerecycled,” aldus het merk op de website. “Na jarenlang kleding ontworpen en geproduceerd te hebben, zijn we overtuigd dat het anders kan. Onze missie is de keuze voor duurzaam geproduceerde kleding ‘gewoon’ te maken.”

De collectie bestaat uit seizoensloze items die ook zo min mogelijk aan een gender zijn gekoppeld. De eerste collectie bevat veel zachte en afgezwakte tinten zoals lichtgroen, steenrood, licht grijs, oker en beige.

Het wholesalemerk is al verkrijgbaar bij diverse babywinkels zo wordt gemeld op de website van Moodstreet Petit. Exacte namen van de winkels worden nog niet genoemd. Ook de prijzen en de marges van de items worden niet vrijgegeven op de website.

Beeld: Moodstreet Petit website