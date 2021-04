Eenheid is kracht: Patta en Tommy Hilfiger lanceren capsulecollectie Patta x Tommy

Het Nederlandse streetwearmerk Patta heeft een capsulecollectie ontwikkeld in samenwerking met Tommy Hilfiger, onder de noemer Patta x Tommy. Dat kondigen beide merken aan in een persbericht. De collectie is een ode aan de eenheid en gemeenschap van de zwarte cultuur, tot uiting gebracht in een kleurenpalet gebaseerd op de Pan-Afrikaanse vlag en onderstreept door de quote ‘unity is strength, division is weakness’, die op meerdere items terugkomt.

De capsulecollectie bestaat uit een reeks iconische items uit het Tommy-archief, waaronder T-shirts, hoodies, jeans en petten, door Patta geselecteerd en herwerkt. Het traditionele rood-wit-blauw van Tommy Hilfiger is daarbij ingewisseld voor het zwart, rood en groen van de Surinaamse, Marokkaanse en Pan-Afrikaanse vlaggen, kleuren die staan voor de gemeenschap en eenheid van de zwarte cultuur. De collectie representeert ‘Pan-Afrikaanse eenheid; een gevoel van onderlinge verbondenheid in de geschiedenis, het nu, en de toekomst die voor ons ligt’, zo is in het persbericht te lezen.

De campagne van de collectie heeft de vorm van een korte film, ‘Two Become One’, door de Nigeriaanse filmmaker Dafe Oboro geschoten in Lagos. De campagnefoto’s werden gemaakt door de Marokkaanse kunstenaar Hassan Hajjaj. Ter gelegenheid van de lancering is ook de documentaire ‘Katibo Yeye’, geregisseerd door Frank Zichem, tijdelijk via de Patta x Tommy-website te zien. Zichem volgt de Surinaams-Nederlandse Clarence Breedveld, die in de documentaire de route van Ghana naar Suriname traceert die zijn tot slaaf gemaakte voorouders ooit aflegden.

De collectie wordt gelanceerd op vrijdag 9 april en is vanaf dan verkrijgbaar via de Patta x Tommy-website en in verschillende winkels, waaronder Patta Amsterdam. De uniseks ontwerpen zijn beschikbaar in volwassenen- en kindermaten. Prijzen liggen tussen de 50 euro voor een T-shirt en 200 euro voor een jas.

Als onderdeel van de samenwerking doen zowel Tommy Hilfiger als Patta een donatie aan drie organisaties die Afrikaanse diaspora-gemeenschappen ondersteunen: The Black Archives in Amsterdam, Sistah Space in Londen en The Good Neighborhood Collective in Milaan.