Eenmaal, andermaal: sandalen gedragen door Steve Jobs geveild voor 210 duizend euro

Volgens het Amerikaanse veilinghuis Julien’s zou wijlen Apple-baas Steve Jobs ze hebben gedragen op ‘scharniermomenten in de geschiedenis van Apple’: een paar bruine, suède Birkenstock-sandalen, die dit weekend onder de hamer gingen. De uiteindelijke koper had er bijna 219 duizend dollar (omgerekend circa 210 duizend euro) voor over, zo staat op de website van het veilinghuis.

Jobs zou de sandalen hebben gedragen in de jaren zeventig en tachtig. Mark Sheff, de huismanager van Jobs, zou ze hebben bewaard, omdat Jobs zelf ‘heel weinig bewaarde’, zo zei hij in een interview met Business Insider. De sandalen zijn ‘goed gebruikt’, aldus het veilinghuis. “Het voetbed van kurk en jute draagt nog de voetafdruk van Steve Jobs.”

De sandalen werden verkocht als onderdeel van de Icons and Idols-veiling van Juliens, waar ook kleding en sieraden van onder meer Elvis Presley, Kurt Cobain en John Lennon passeerden. De Birkenstocks van Jobs werden aanvankelijk getaxeerd op 60 duizend euro, maar de bieders gingen er ruim overheen.

De verkoopprijs was echter nog lang niet zo hoog als die van de Nike Air 1 Yeezy’s gedragen door Kanye West tijdens een Grammy-optreden in 2008. Deze werden volgens veilinghuis Sotheby’s in april 2021 geveild voor 1,8 miljoen dollar.