Eerbetoon aan Giorgio Armani tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen 2026

Gisteravond in Milaan droeg Armani bij aan de openingsceremonie van de 25e editie van de Olympische Winterspelen Milaan Cortina 2026. De ceremonie bestond uit verschillende fasen, met als eerste de overhandiging van de vlag aan de erewacht. Zestig modellen, verdeeld in drie groepen en gekleed in monochrome Giorgio Armani broekpakken in de nationale kleuren, liepen vooruit op de vlaggendraagster, Vittoria Ceretti. Zij is het gezicht van de nieuwe lente-zomer 2026 campagne van het merk.

Vlaggendraagster Vittoria Ceretti droeg een op maat gemaakte, lange witte jurk van Giorgio Armani Privé

De modellen lopen vooruit op de vlaggendraagster Credits: Courtesy of Giorgio Armani, credit Sgp

De openingsceremonie Credits: Courtesy of Giorgio Armani, credit Sgp

De openingsceremonie van de Olympische Winterspelen werd wereldwijd live uitgezonden. In de Lombardische hoofdstad vond het evenement plaats in het San Siro-stadion. Dit gebeurde in aanwezigheid van de hoogste autoriteiten, waaronder de president van de Republiek, Sergio Mattarella, en Kristy Coventry, voorzitster van het Internationaal Olympisch Comité.

Vanwege zijn speciale band met sport was Giorgio Armani, volgens een verklaring van het modehuis, persoonlijk betrokken bij het ontwerp van de ceremonie. Hij droeg bij aan de ontwikkeling van het concept en het ‘ontwerpen’ van de entree van de twee vlaggen.

De openingsceremonie Credits: Courtesy of Giorgio Armani, credit Sgp

Ea7 Emporio Armani is partner van de Stichting Milaan Cortina 2026, officiële kledingleverancier van het Italiaanse team en eyewearpartner van de stichting. Het merk ontwierp de uniformen voor de Italiaanse delegatie. Deze delegatie liep, traditiegetrouw voor het gastland, als laatste in de parade van deelnemende landen.

De atleten van het Italiaanse team droegen een set bestaande uit een broek en een bomberjack van waterafstotende, grijs gemêleerde wollen twill. De set had een oversized pasvorm, een rits, voorzakken, logo's van Ea7 en Coni, driekleurige details en de opdruk 'Italia' op de rug.

De look werd gecompleteerd door mutsen, hoofdbanden en een zwarte technische bergschoen. Dezelfde outfit wordt door de atleten gedragen op het podium tijdens de prijsuitreikingen. Het ruime jack is dan echter uitgevoerd in het wit en voorzien van een all-over logo van het Ea7 Italia team. “Een keuze die, verwijzend naar de sneeuw, de waarde van fair play benadrukt, de pure essentie van sport die loyaliteit, wederzijds respect en eerlijkheid omvat”, aldus het merk.

De laatste fase van de ceremonie werd gekenmerkt door de parade van de atleten Rebecca Andrade, Eliud Kipchoge, Cindy Ngamba, Pita Taufatofua, Filippo Grandi, Nicolò Govoni, Maryam Bukar Hassan en Tadatoshi Akiba. Gekleed in Giorgio Armani uit de herfst-wintercollectie 2025-2026, droegen zij de Olympische vlag naar het erepodium.

Ea7, in 2004 gelanceerd als de sportlijn van Emporio Armani, kleedde de atleten tijdens de Olympische Spelen van Londen 2012, Rio 2016, Tokio 2020, Parijs 2024 en de Olympische Winterspelen van Sotsji 2014, Pyeongchang 2018 en Peking 2022.

De modellen gekleed door Giorgio Armani Credits: Courtesy Giorgio Armani, credit Sgp

De uniformen van het Italiaanse team, ontworpen door Ea7 Credits: Courtesy of Armani, credit Sgp