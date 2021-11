Eerbetoon aan Virgil Abloh tijdens uitreikingsavond Fashion Awards

De uitreikingsceremonie van de Fashion Awards 2021, georganiseerd door het British Fashion Council, vond maandagavond plaats onder sombere omstandigheden. Vierentwintig uur eerder was bekendgemaakt dat ontwerper Virgil Abloh op 41-jarige leeftijd aan kanker was overleden.

De avond werd geopend met een eerbetoon aan de ontwerper door acteur Idris Elba, die stelde dat de mode-industrie met het overlijden van Abloh een legende had verloren. Elba las vervolgens het gedicht ‘When Great Trees Fall’ van Maya Angelou voor, terwijl achter hem op een groot scherm een portret van Abloh werd getoond.

De ontwerper en oprichter van modemerk Off-White werd tijdens de avond ook benoemd tot een van de vijftien ‘leaders of change’ van het jaar 2021. Op deze lijst van ‘aanvoerders van verandering’ staan ontwerpers, merken, creatievelingen en individuen die volgens het British Fashion Council het afgelopen jaar ‘positieve verandering hebben voortgebracht in de mode-industrie’ binnen de categorieën milieu, mensen en creativiteit.

Abloh’s naam werd in de categorie ‘creativiteit’ genoemd. Het afgelopen jaar maakte de ontwerper wereldwijd impact met zowel Off-White als zij ontwerpen voor Louis Vuitton Men. De ontwerper was een ‘ware belichaming van creativiteit’, zo stelde het British Fashion Council in een statement. In zijn werk combineerde hij mode, muziek, grafisch ontwerp, architectuur en productontwerp ‘zonder concessies te doen aan zijn stralende menselijke energie’.

In dezelfde categorie roemde The British Fashion Council het werk van Alessandro Michele voor Gucci, Demna Gvasalia voor Balenciaga, Jonathan Anderson voor JW Anderson en Loewe en Kim Jones voor Dior Men en Fendi.

In de categorie ‘milieu’ ging de de eer naar Bethany Williams, Gabriela Hearst voor Chloé en Gabriela Hearst, Phoebe English, Priya Ahluwalia en Stella McCartney. De winnaars in de categorie ‘mensen’ waren Edward Enninful van Vogue, Harris Reed, Kenya Hunt, Samuel Ross en Telfar Clemens. Deze rij ontwerpers, schrijvers en redacteurs zette zich het afgelopen jaar in voor gelijkwaardigheid en diversiteit op de werkvloer.

Kim Jones benoemd tot ontwerper van het jaar

Voor ontwerper Kim Jones lag nog een onderscheiding klaar: die voor ‘ontwerper van het jaar’, een prijs die Jones in de wacht sleepte voor zijn werk bij Dior Men en Fendi. De award kwam net op tijd voor de presentatie van de pre-fall collectie van Dior Men, die begin december in Londen plaatsvindt.

Ontwerper Nensi Dojaka boekte haar tweede grote overwinning van dit jaar. De opkomende ontwerper won in september nog een LVMH-prijs en sleepte maandagavond de BFC Foundation Award in de wacht. Simone Rocha, wier label dit jaar zijn tiende verjaardag viert, ontving de Independent British Brand Award.

Tijdens de avond in de Albert Hall werden ook een aantal onderscheidingen uitgereikt die al eerder waren aangekondigd, waaronder de Outstanding Achievement Award voor Tommy Hilfiger, de Isabella Blow Award voor stylist en Dazed-hoofdredacteur Ibrahim Kamara, de Trailblazer Award voor Alessandro Michele voor Gucci. Het digitale label CSapphire won de Fashion Award for Metaverse Design, een nieuwe prijs die wordt uitgereikt aan een ontwerper die excelleert op het vlak van virtueel design.

Verder werd Chanel maandagavond erkend voor zijn ‘baanbrekende inzet voor kunst en cultuur’, wat door het merk werd gevierd met een performance van danser, acteur en model Lil Buck. Tot slot werden non-profitorganisatie Fashion East en oprichter Lulu Kennedy gehuldigd voor het stimuleren, begeleiden en etaleren van nieuw talent op het grensgebied van mode, kunst en het nachtleven.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Nora Veerman