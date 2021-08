Eerste blik op de trends voor Fall/Winter 2022 van Doneger op Texworld

Tijdens het driedaagse trend event van Texworld eind juli gaf Doneger's creatief directeur Kai Chow een exclusieve kijk op de trends voor Herfst/Winter 22/23. FashionUnited vat zijn presentatie samen, die was onderverdeeld in de vier onderstaande thema’s.

Rustgevend

Vilt en keperstof, breisels, stretch flanel en bouclé tweeds zijn een go voor zowel binnen als buiten. Er verschijnen pakken van kamgaren wol in oversized lagen en uitgesproken kragen. Kanten breisels en mohair of kasjmier gemengd met een vleugje lurex in de kleuren mauve en blauwgrijs. Minimalistische tinten zijn er in overvloed met pigmentkleurstoffen, patronen van sneeuwvlokken, vegen en marmer, evenals prints. Metallic coatings en minimalistische hardware dragen bij aan de natuurlijke rauwheid van dit thema.

Afgelegen

De rust van het leven op het platteland en de troost die uitgaat van de kleine dingen, staan centraal in dit thema. Donkere groentinten, geborsteld textiel, op de natuur geïnspireerde wandtapijten en naaldkant jacquards, applicaties en borduursels van bladeren roepen de rust op van een landelijk toevluchtsoord. Fair Isle vesten en truien, dekenvormen zullen de toon aangeven, omdat functionalisme meerdere lagen kent. Opvallende details zijn trekkoorden en capuchons. Zakdoekplaids, mini ruiten, ‘Donegal’ tweeds, moleskin, en functionele toevoegingen zoals ripstop. Huiselijke en vintage bloemen- en behangprints zijn terug te vinden in maxi-jurken en rokjes met tierlantijntjes. Ombré truien en patchwork suède maken het verhaal compleet.

Dissonantie

Kitsch is het nieuwe cool, raar het nieuwe geweldig. Een kinderlijke benadering is de sleutel tot het stylen van de gekookte wollen, argyles, fel gekleurde bomberjacks, jumpsuits en werkoverhemden van dit thema. Mix dit met de nieuwe cyberwereld en glans voor overdag, bont met militair, retrogeometrie met logo's, dierenpatronen en paisley. Leg structurele kleermakerstechnieken over modieuze sportkleding, zoals gewaagde overjassen over de alomtegenwoordige joggingbroeken, vaak met overdreven kragen en schouders. Andere textielsoorten en behandelingen om in deze statement-makende esthetiek te verwerken: nylon, satijn, pluche breisels, stretch lurex, illustratie-achtige graphics, preppy en varsity motieven. More is more.

Digitaliseer

Technologie overstijgt nu de dimensies van onze verbeelding en de toekomst van sci-fi dromen is hier. Stoffen zijn gewichtloos in dit nieuwe ruimtetijdperk. Gewatteerd nylon in Gen Z-kleuren, pluizig bubblegum-bont, badstof en fleece, ultrafijne breisels en doorschijnende organza worden zelfs gebruikt voor casual sportswear-vormen. Invloeden van gaming en comics leiden tot een interesse in het artificiële en industriële. Kunststof en 3D-printing blijven intrigeren, samen met non-wovens en latex, high-tech performance materialen, 4-way stretch jersey, tech body armor met naadloze afwerking. Decoratie komt via iriserende glans, gekristalliseerde of zeshoekige prints, en folie accenten.

