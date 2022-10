Eerste capsulecollectie ZENGGI: "Subtiele mix tussen feestelijk en casual''

De eerste capsulecollectie van ZENGGI is compact en veelzijdig. Veel stukken zijn op verschillende manieren te dragen en te combineren. Zo kun je makkelijk laveren tussen eenvoudig en feestelijk en alles ertussen in. Dat is de kracht van deze bijzondere capsulecollectie.

Het kleurenbeeld van de capsulecollectie is al net zo compact als de collectie zelf: zwart en offwhite. Neem bijvoorbeeld de blouse van gerecycled polyester die mooi soepel en vloeiend valt: draag je de blouse los, dan geeft dat een meer puur en ingetogen beeld. Doe je de brede ceintuur van dezelfde stof erom, dan creëer je juist een feestelijke outfit.

De diepzwarte jumpsuit is geschikt voor iedere gelegenheid. Hetzelfde geldt voor de mooie wijde broek en het smallere model. Deze combineren mooi met de slanke blouse van taft, voorzien van grote kraagpunten en aangerimpelde mouwen. Wil je het nog feestelijker maken? Dan zit je goed met de fijngesneden zwarte slipdress. Deze is prachtig van eenvoud, maar ook fraai te combineren met bijvoorbeeld de wijde V-hals trui die je er bij voorkeur offshoulder overheen draagt.

ZENGGI capsulecollectie

De ZENGGI capsulecollectie is eind oktober beschikbaar op ZENGGI.com en in de winkels.