Eerste dag digitale couture week: indrukwekkende visuals, fashion films en een kijkje achter de schermen

Een dag waarvan de modewereld een half jaar geleden niet had verwacht dat hij zou komen: de start van een volledig digitale haute couture week. Maandag 6 juli ging de online editie van de haute couture presentaties van start en liet een grote diversiteit aan content zien. Drie grote lijnen zijn te vinden in de digitale presentaties: de showcases, kijkjes achter de schermen en volledige ‘fashion films’.

Voordat de shows en presentaties ook maar van start konden gaan, verscheen eerst topmodel Naomi Campbell op het scherm. Het model riep de mode industrie op te focussen op meer inclusiviteit en diversiteit. Na de video van het topmodel, gingen diverse video’s van modehuizen in première op het platform. Op het schema van de eerste dag stonden onder andere Schiaparelli, Ulyana Sergeenko, Iris van Herpen, Maurizio Galante, Christian Dior, Maison Rabih Kayrouz, Ralph & Russo, Azzaro Couture, Antonio Grimaldi, Xuan, Giambattista Valli en Georges Hobeika.

Eerste dag digitale couture week: dit zijn de drie grote lijnen in de presentaties

Diverse modehuizen kozen ervoor een kijkje achter de schermen te geven. Zo zoomen Daniel Roseberry van Schiaparelli en ontwerper Rabih Kayrouz in op het ontwerpproces. Bij Ulyana Sergeenko en Dior krijgen ook de ateliers een speciale plaats. Modehuis Ralph & Russo koos ervoor om door middel van een gesprek met de ontwerper door het schets- en maakproces te lopen tot aan het fotograferen van het lookbook en zelfs de creatie van digitale ontwerpen en een digitaal model.

Ook zijn er op de eerste dag genoeg modehuizen die er duidelijk ervoor kiezen meer een performance of korte film neer te zetten. De eerste ‘modefilm’ van de dag is dan ook Iris van Herpen die haar nieuwste creatie ‘Transmotion’ in een gelijknamige korte film met muse Carice van Houten presenteert. Het couture stuk representeert de verandering die de wereld op dit moment doormaakt.

Beeld: Iris van Herpen

Haute Couture Online: Dior grijpt meteen de aandacht op de eerste dag

De sprookjesachtige film van Dior mag zeker de highlight van de eerste dag genoemd worden. Een video die start met een zeemeermin zet de verwachtingen voor de rest van de video meteen een tandje hoger. Op social media zijn dan ook veel vernoemingen te vinden van de haute couture presentatie van Dior. Zeemeerminnen, griekse godinnen, bosnimfen en standbeelden die tot leven komen. Het is maar een greep uit de bijna 15 minuten durende video. Niet voor niets heeft de presentatie de naam ‘Le Mythe Dior’ gekregen. De presentatie is een ode aan Théâtre de la Mode - een rondreizende tentoonstelling van kleine mannequins na de Tweede Wereldoorlog. Dior laat in de korte film namelijk een koffer met miniatuur versies van couture creaties rondreizen door een mystiek bos en waar de wezens elk een ontwerp uit kunnen kiezen.

Azzaro Couture vertelt het verhaal van de nieuwe haute couture collectie met een zangperformance. Het merk Antonio Grimaldi kiest ervoor een duisterder pad op te gaan met de modefilm, maar dat maakt gelukkig de creaties van het modehuis niet minder indrukwekkend.

Beeld: Dior

Haute Couture Online: Modehuizen gaan online

Door alle films en backstage looks zou de kijker bijna vergeten waar het om gaat: haute couture kleding. Met de nadruk op ‘bijna’. Een deel van de merken kiest dan ook voor een (gedeeltelijke) digitale showcase of een digitale modeshow. Bij Georges Hobeika vindt men precies wat men in eerste instantie zou verwachten bij een digitale haute couture week: een modeshow die is opgenomen. Bij ontwerper Ulyana Sergeenko gaat de ‘modeshow’ al een stap verder met visuals van modellen die in geometrische vormen op het scherm verschijnen. Giambattista Valli kiest voor een digitale showcase met topmodel Joan Smalls, opgenomen in een studio. De creaties van de ontwerper zijn zoals altijd groots opgezet, maar van een modehuis zoals Giambattista Valli had men wellicht meer verwacht.

De vraag blijft: heeft de haute couture wereld modeshows wel echt nodig? Laat de haute couture-klant zich pas verleiden na het zien van een fysieke modeshow, of klopt deze klant hoe dan ook toch wel aan bij modehuizen zoals Dior, Iris van Herpen en Giambattista Valli? De shows creëren normaal de nodige buzz, maar ook innovatieve concepten zoals de film van Dior gaan meteen de hele wereld over. Het geeft de modehuizen een nieuwe kans om hun creativiteit te noemen. Hoe dan ook is deze digitale editie een welkome afwisseling van de exclusiviteit van de haute couture week en gesloten deuren waar de normale consument of vele journalisten anderzijds voor komen te staan. Of het een democratisering van haute couture te noemen is, dat gaat wellicht nog te ver. Maar voor de nieuwsgierigen onder ons is het uitstekend tijdvermaak.

De digitale editie van de couture week, Haute Couture online, loopt nog tot en met woensdag. Op het schema staan onder andere nog Chanel, Viktor & Rolf en Ronald van der Kemp.

Hoofdbeeld: Dior