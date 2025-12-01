Eerste Fashion Pioneers Awards uitgereikt: Dit zijn de winnaars

Afgelopen vrijdag zijn de eerste Fashion Pioneers Awards uitgereikt in Amsterdam. Vier awards werden uitgereikt in het voormalige Fashion for Good Museum.

Er werden awards uitgereikt voor Social Impact, Amsterdam Circular Changemaker, Circular Design en Circular System Challenger. Textielbedrijf Yumeko won de Social Impact Award, de Amsterdam Circular Changemaker Award ging naar Vnyx, Verena Weiss won de Circular Design Award en de Circular System Challenger Award ging naar Made out of.

“We vieren vier uitmuntende winnaars, maar zij vertegenwoordigen een veel grotere beweging”, zegt Chanel Trapman, oprichter van Mumster en de Fashion Pioneers Awards. “Als merken, experts, beleidsmakers, investeerders en media hun krachten bundelen met deze pioniers, kunnen we samen de transitie naar een beter modesysteem versnellen.”

De Fashion Pioneers Awards zijn ontwikkeld in samenwerking met experts uit de sector en partners zoals Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) en Circular Innovations - Manufy om ervoor te zorgen dat elke prijs een echte, meetbare impact heeft, van toegang tot netwerken en samenwerkingen tot pilots die laten zien hoe een beter modesysteem er in de praktijk uit kan zien, aldus de organisatie op Instagram.