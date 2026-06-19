Eerste namen bekend van Amsterdam Fashion Week 2026

Amsterdam Fashion Week komt steeds dichterbij en de organisatie heeft al een tipje van de sluier gelicht. Het evenement keert terug van 1 tot 5 september in Amsterdam en heeft een programma met oude bekenden en nieuwkomers.

Enkele bekenden zijn The Collectives, Atelier Reserve, Tess van Zalinge, Love Stories, Camiel Fortgens, Ruben Jurriën, Wandler en de welbekende wedstrijd Lichting. Nieuwe namen om in de gaten zijn onder andere Vlisco, Extreme Cashmere, Dolly Sports, Tjeerd Marie, Defijter & Vanbruggen, Aiche en Fortanier.

Naast shows staan er ook diverse evenementen op het programma. Zo zal er de Hungry Eye Fair zijn in de Kromhouthal en zijn er diverse talks in het Amsterdam Museum.

Het volledige schema voor Amsterdam Fashion Week zal op 6 augustus bekendgemaakt worden.