Eerste virtuele Met Gala is een succes

Al 72 jaar lang staat de eerste maandagavond in mei in het teken van bijzonder evenement - het jaarlijkse Met Gala in het Metropolitan Museum in New York, waar beroemdheden in creaties van bekende ontwerpers strijden om aandacht op de rode loper. En waarom ook niet? Het gaat tenslotte om het werven van fondsen voor het Costume Institute van het museum.

Ten tijde van de corona-pandemie en de lockdown is dit alles natuurlijk niet mogelijk, maar de organisatie van het Met Gala en gastvrouw Anna Wintour zouden zichzelf niet zijn als ze zich hierdoor zouden laten tegenhouden. Daarom werd het thema van het Met Gala van dit jaar zonder pardon veranderd van ‘About Time: Fashion and Duration’ naar ‘A Moment with the Met’, en werd het hele evenement virtueel georganiseerd.

“Normaal gesproken bevind ik me op de eerste maandag van mei op de trappen van het Metropolitan Museum of Art om gasten te verwelkomen op het jaarlijkse gala van het Costume Institute. In plaats daarvan zit ik, zoals de meesten van jullie, thuis. Dit is een tijd van rouw en ontbering voor miljoenen mensen, en het uitstellen van een evenement is daarmee vergeleken iets kleins. En toch hebben we in deze moeilijke tijden geleerd dat we elkaar nodig hebben. Verbinding bepaalt wie we zijn. Willen we sterker en veerkrachtiger uit deze pandemie komen, dan moeten we meer met elkaar verbonden zijn dan ooit,” zei Anna Wintour, hoofdredactrice van Vogue US en gastvrouw van het Met Gala, maandagavond in haar welkomstwoord aan kijkers op het Youtube-kanaal van Vogue.

Daarna verwees Wintour naar de Amerikaanse modeindustrie, die zwaar is getroffen door de corona-pandemie. “Het levensonderhoud van miljoenen mensen in allerlei branches is door deze pandemie verwoest. Daarom hebben Tom Ford en ik ‘A Common Thread’ gelanceerd, een initiatief dat probeert om degenen in de modewereld te helpen die het het hardst nodig hebben. Tot dusver hebben we bijna 5 miljoen dollar opgehaald uit grote en kleine donaties en daar zijn ze allemaal erg dankbaar voor,” vervolgde Wintour.

Ze sloot af met te zeggen dat het onmogelijk zou zijn om het Met Gala te herorganiseren. “Desalniettemin heb ik een vriendin gevraagd om ons te vergezellen op het Vogue Youtube-kanaal om ons een speciaal moment van vreugde en hoop te geven. Ze trad bijna tien jaar geleden op tijdens het Met Gala en vertelde me dat het één van de meest bijzondere momenten van haar leven was.” Zo introduceerde Wintour de zangeres Florence Welch, die het nummer ‘You’ve got the love’ van de Britse muzikanten The Source zong.

#MetGalaChallenge maakt interactie met publiek mogelijk

Voor het eerst kon het grote publiek ook deelnemen aan het Met Gala middels de hashtag #MetGalaChallenge, geregeld door Vogue en acteur Billy Porter (die vorig jaar bekend werd met zijn legendarische verschijning als zonnegod). Iedereen die er zin in had, kon meedoen en een kijkje nemen in de historie van Met Gala’s, er een foto mee maken en het resultaat op Instagram plaatsen met de bijbehorende hashtag.

Vogue en Porter selecteerden vervolgende winnaars en presenteerden hen op de Instagram-accounts van het Met Museum, Met Costumes Institute en Vogue. Verschillende prominente en niet-prominente deelnemers volgden de oproep en lieten hun modieuze kant zien. Vogue heeft de beste resultaten al op een rij gezet in een artikel.

Het Met Gala van dit jaar had niet alleen als doel fondsen te werven voor het Costume Institute van het museum, maar ook om het ‘A Common Thread’-initiatief van Tom Ford en Wintour te promoten.

De tentoonstelling ‘About Time: Fashion and Duration’, samengesteld door Andrew Bolton en bestaande uit 120 looks, is te zien van 29 oktober 2020 tot 7 februari 2021.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.