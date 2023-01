Eigen fabriek versterkt Nederlands fashionmerk NED Dutch Fashion Design

Het Nederlandse damesmodemerk NED Dutch Fashion Design staat voor kleur en prints en brengt mode voor iedere vrouw, ongeacht leeftijd of postuur. Sinds 2018 bezit het familiebedrijf een eigen productieatelier in Turkije dat inmiddels op volle toeren draait. Financieel directeur Laurens Reversma: “We hebben alles in eigen hand - van design tot productie tot transport - en dat biedt veel voordelen. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten en het milieu.”

NED International werd in 2010 opgericht door Robert en Laurens Reversma die het fashionvak met de paplepel kregen ingegoten. “Onze vader had een private label bedrijf”, zo verklaart Laurens. “Daarnaast had hij een eigen merk, NED, dat we hebben doorontwikkeld tot NED Dutch Fashion Design. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een korte termijn wholesale leverancier die modieuze, comfortabele en stijlvolle damesmode brengt. De afgelopen jaren zijn we stap voor stap gegroeid en hebben we een mooie klantenkring opgebouwd.”

Beeld: NED Dutch Fashion Design

Kleurrijk

NED Dutch Fashion Design brengt kleurrijke collecties met bijzondere dessins en een pasbereik van maat XS tot en met 3XL. De nieuwe collecties komen tot stand door goed naar de detaillisten en consumenten te luisteren, legt Laurens uit. “Onze klant bepaalt. We zijn continu met hen in gesprek, wekelijks, soms zelfs dagelijks. Welke items lopen goed? Welke minder? Waar is behoefte aan. Met die informatie gaan we aan de slag. Onze lijnen zijn kort en onze reactiesnelheid groot, daarmee onderscheiden we ons van andere merken. We vinden het belangrijk om een band met onze klanten op te bouwen en continu met de doelgroep mee te bewegen. ‘Successful brands of the future care about people, not branding’; zo staan wij erin. Daarmee bedoelen we dat branding niet alleen om de vorm gaat, maar ook om de inhoud. We leven mee met de mensen achter ons merk; met onze medewerkers, met onze klant en met de vrouwen die onze kleding dragen. Samen creëren we onze collecties.”

Beeld: NED Dutch Fashion Design

Xpress by NED

NED Dutch Fashion Design komt elk seizoen met twee hoofdcollecties. Daarnaast zijn er de scherp geprijsde Xpress by NED collecties waarvan de leveringen jaarrond doorlopen. Mede dankzij de eigen fabriek in Antalya, maar ook wegens de huidige marktomstandigheden heeft het Xpress-label de laatste jaren een grote vlucht genomen.

“In 2018 kregen we de kans om onze eigen productiefaciliteiten in Turkije te beginnen”, vertelt Reversma. “De eigenaar van de fabriek, waarmee onze familie al jaren samenwerkt, ging met pensioen. Hij had geen opvolger en vroeg of wij de fabriek wilden overnemen. Die kans hebben we met beide handen aangegrepen. Inmiddels loopt de fabriek als een trein en voldoen we aan alle BSCI-eisen. Dat wil zeggen dat alles volgens Europese richtlijnen geregeld is, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en milieu. We vinden het belangrijk dat al onze medewerkers happy zijn en proberen onze ecologische voetprint zo klein mogelijk te houden. We hebben een Europees management dat daar scherp op toeziet.”

Just in Time

Dankzij de eigen fabriek kan NED International ‘just in time’ leveren en de voorraden optimaal beheren. Laurens: “Just in time betekent dat we met minder voorraad beter aan de marktvraag kunnen voldoen. Hierdoor hoeven klanten niet onnodig voorraad in te slaan. Daar zijn ze natuurlijk heel blij mee, want daardoor hoeven ze geen al te grote investeringen te doen. Bovendien houden ze hun collectie actueel. Hardlopers en basisitems kunnen ze eenvoudig bijbestellen via onze speciale b-to-b-webshop. Daarnaast kunnen we indien gewenst extra artikelen produceren en binnen drie weken leveren. We werken met een transportbedrijf dat elke week vanuit Turkije onze kant op rijdt en andersom. We kunnen, kortom, snel schakelen en bijsturen en voorkomen op deze manier ook overproductie en verspilling.”

Beeld: NED Dutch Fashion Design

Voor derden

Na vier jaar zijn alle productie- en logistieke processen zo goed op elkaar afgestemd dat er ruimte is ontstaan om voor derden te produceren. Reversma: “Wij zijn van de generatie ‘delen is vermenigvuldigen’. Waarom zouden we onze productiefaciliteiten voor onszelf houden? We hebben inmiddels al voor verschillende collega’s geproduceerd. Voorheen lieten ze hun collecties bijvoorbeeld in Azië maken, waarbij ze tegen allerlei problemen aanliepen. Denk aan moeizame communicatie, transportproblemen, maar ook akelige werkomstandigheden. Daar hebben ze nu geen last meer van. Integendeel, het is een win-winsituatie voor iedereen.”