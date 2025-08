Eigen productie, eigen pasvorm, eigen styling: het familieverhaal achter BR&DY

Wat ooit begon als een kleine capsule collectie bij BR&DY groeide uit tot een volwaardige totaal collectie. Vandaag de dag runt Marianne Giebel haar familiebedrijf waar vakmanschap, visie en passie voor mode samenkomen. In een openhartig gesprek met FashionUnited deelt ze het ontstaan van BR&DY, haar ambities en de inspiratie achter de opkomende Spring/Summer 2026 collectie. “We zijn er nog lang niet, maar we weten precies waar we naartoe willen.”

Mode in het DNA

Van jongs af aan stond Marianne al met haar moeder, een modeontwerpster pur sang, aan de kniptafel, patronen in te leggen en modellen te knippen. Met een familie die actief was in de internationale private label sector, ontwikkelde ze vanaf jongs af aan de liefde voor mode. “Dankzij de kennis en ervaring die ik van huis uit heb meegekregen kunnen wij vandaag de dag een collectie neerzetten die niet alleen mooi is maar klopt tot in de details.”

Na haar studie bedrijfskunde kon Marianne haar ondernemersdrive niet loslaten. Toen zij starte met een eigen kledingwinkel en als retailer tegen beperkingen aanliep in pasvorm, kwaliteit en aanbod, was het besluit snel gemaakt: “We gaan onze eigen productie weer starten”. De expertise en liefde voor mode vormen het fundament van BR&DY.

Credits: BR&DY

Van seizoensopvulling naar slow fashion met visie

Waar BR&DY ooit inspeelde op trends en korte-termijn verkoop, heeft het merk sinds de pandemie een transformatie doorgemaakt. De focus ligt nu op doordachte totaalcollecties, voororders en zorgvuldig gekozen flash items verkrijgbaar in het seizoen. “Geen overproductie, geen overdaad, we gaan voor bewuste keuzes.Tuurlijk is er ruimte voor nabestelling, je wil je klanten bijstaan, maar op is wel op. Hierdoor blijven wij flexibel en hebben we ruimte om compacte flash collecties te brengen in het seizoen”, aldus Marianne.

Inspiratie komt uit high fashion, maar wordt vertaald naar draagbare silhouetten met een tijdloze elegantie. Stijlvol, comfortabel en vrouwelijk met een casual randje, dát is de esthetiek van BR&DY.

Vrouwelijke pasvorm & echt vakmanschap

De speciaal ontwikkelde pasvormen maken BR&DY uniek, die afgestemd zijn op het lichaam van de vrouw. De pasvormen zijn niet alleen geschikt tot maat 38 maar speciaal doorontwikkeld tot een ruime maat 44. "Wij kijken echt naar hoe kleding valt op een lichaam met rondingen”.

Het complete ontwikkelingsproces is van schets tot eindproduct in eigen beheer. De designs, patronen, gradaties en de eerste samples worden in Nederland gemaakt. “Op deze manier blijven wij consistent in de pasvormen en styling”. De uiteindelijke productie vindt plaats binnen Europa en Turkije, altijd met oog voor kwaliteit en ethiek. “Kleding is er niet alleen om mooi te zijn, maar ook om je goed en comfortabel te laten voelen, dat vinden wij vanzelfsprekend. Wij horen van retailers dat klanten echt terugkomen voor ons merk.”

SS26 Credits: BR&DY

SS26: Mix, match & never miss

De Spring/Summer 2026-collectie start met Symphony of Blue, een mix van blauwtinten, van zacht pastel tot donker navy. Materialen als bouclé, punta, satijn en opengewerkte breisels vormen de basis, aangevuld met luchtige bamboe tricots en geweven kwaliteiten.

Daarop volgt Blush & Bloom, een zacht kleurbeeld met zand, beige, goud en blush pink in combinatie met een prachtige bloemenprint als eye-catcher. Met onder andere het gebruik van organza kwaliteiten, transparante stoffen en breisels met pailletten. De zomer sluit af met krachtige kleuren zoals koraalrood, parelwit en frisse prints in luchtige satijn en viscose kwaliteiten.

Het samenspel van verschillende materialen zorgt voor diepgang in de collecties. Texturen, stoffen en structuren bewegen feilloos langs elkaar. “Mijn moeder zegt altijd; er moet muziek inzitten”. Daarmee wordt er gedoeld op het feit dat mode leeft, het moet je verrassen en raken. Het gebruik van diverse materialen zorgt voor spannende combinaties. "Iedere collectie is elegant, stijlvol en comfortabel, gemaakt om lang mee te gaan."

SS26 Credits: BR&DY

Duurzame relaties en toekomstvisie

BR&DY kiest bewust voor selectieve wholesale en duurzame relaties. “We hebben liever dat winkels iets breder dan dieper inkopen, om echt een totaal beeld neer te zetten.” vertelt Marianne. Het doel? 150 tot 200 verkooppunten verspreid over Nederland.

Marianne blijft persoonlijk betrokken bij elk onderdeel van het proces, van styling tot klantcontact. “De terugkoppeling met de klant is voor ons essentieel." “We zijn een klein, flexibel en sterk team, precies wat je nodig hebt in een veranderende wereld.”

Kleding als kracht

Met BR&DY wil ze vrouwen laten stralen, met eerlijke materialen, een perfecte pasvorm en een mooie collectie. Onze collecties bestaan uit stijlvolle basics die je eenvoudig kunt mixen & matchen, aangevuld met zorgvuldig geselecteerde fashion items die aansluiten op de nieuwste trends. Prachtige items van hoogwaardige materialen tegen een betaalbare prijs die je meerdere seizoenen kunt dragen, met liefde worden gemaakt en eerlijk worden geproduceerd in Europa en Turkije. “Zo kan de klant stap voor stap een duurzame garderobe opbouwen. Geschikt voor elke gelegenheid, van casual tot chic”.

"We hebben heel hard gewerkt aan het creëren van collecties en pasvormen die kwalitatief kloppen." "Nu is het tijd om het verhaal achter ons merk naar buiten te brengen.”