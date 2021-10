Eigenaar BF Jeans zoekt koper: “Onze perfecte fit is het resultaat van een lang ontwikkeltraject’’

Als eigenaar van een modeagentschap kreeg Erik de Groot van klanten regelmatig de vraag of hij een goed merk kende voor jeans in grotere maten. Lange tijd bleef hij hen een antwoord schuldig, tot hij in 2016 besloot er zelf voor te gaan. In dat jaar startte de ondernemer BF Jeans: een damesjeanslabel dat zich onderscheidt dankzij de ideale pasvorm.

BF Jeans begon als plus size brand, en al snel groeide de vraag naar meer maten. Die kwamen er; inmiddels is de collectie beschikbaar in de maten 36 tot en met 52. Voor De Groot is het moment gekomen om zich op nieuwe dingen te richten, dus zoekt hij een nieuwe eigenaar voor BF Jeans. “Het moet iemand zijn met passie voor jeans, die gelooft in de potentie van het merk. Als dat goed zit, kan ik beloven: the sky is the limit.”

Een jarenlang ontwikkeltraject

“Veel vrouwen die voor het eerst een broek van BF Jeans aantrekken, zijn verbaasd over de goede pasvorm. Regelmatig hoor ik van klanten: ‘Dat dit bestaat in een grotere maat!”, zegt De Groot. Voor het uitvogelen van die perfecte pasvorm was een flink ontwikkeltraject nodig. “Het was niet zo dat het met de eerste broek direct raak was. Toen we begonnen, maakten we eerst een verlanglijstje met eigenschappen die de perfecte broek volgens ons moest hebben. Daarvoor keken we naar modellen die al op de markt waren. Vervolgens noteerden we alle facetten die wij goed vonden. Later brachten we die bij elkaar. Daaruit ontstond een broek met een unieke pasvorm.”

Wat maakt die pasvorm zo uniek? “Allereerst is de broek iets hoger van achter. Van voren loopt de broek juist iets naar beneden.” Wat ook bijdraagt aan de comfortabele en flatteuze fit, is de stand van de achterzakken. “Die zorgt voor een soort lift-up effect.”

Ook de materiaalkeuze draagt bij aan die uitzonderlijke pasvorm. “We werken samen met ISKO™; zij produceren de Rolls Royce onder de denimstoffen. Ze bieden A-kwaliteit stoffen aan grote denimmerken op het wereldtoneel.” Door te werken met kwalitatief hoogwaardig materiaal, gaan de spijkerbroeken van BF Jeans vaak jarenlang mee. Waar reguliere jeans snel lubberen, zorgt de stretch in gepatenteerd ISKO™ denim voor een langere levensduur. Klanten zijn daarover te spreken: “We krijgen relatief weinig retourzendingen. Daartegenover staat dat BF Jeans niet de goedkoopste broeken heeft. Retailprijzen liggen tussen de 89 en 129 euro. Een spijkerbroek van 49 euro zal je bij ons niet vinden.”

Slow fashion om jarenlang van te genieten

Naast kwaliteit is duurzaamheid een belangrijke pijler. “BF Jeans staat voor slow fashion. We brengen twee collecties per jaar uit, met af en toe seasonal items. Het belangrijkste vinden wij om een mooi, functioneel en kwalitatief hoog product neer te zetten waar klanten zich comfortabel en zeker in voelen”, vertelt De Groot.

BF Jeans begon met drie modellen: de regular-, slim- en skinny fit. Deze vormen nog steeds de ruggengraat van de collectie, vertelt De Groot. “Per seizoen brengen we een of twee trendfits uit, zoals de flared of straight loose. Doordat de modellen niet onderhevig zijn aan trends, hebben vrouwen die bij ons kopen jarenlang plezier van hun broek.”

‘De nieuwe koper krijgt een panklaar concept’

Nu zoekt De Groot een koper voor het bedrijf dat hij de afgelopen jaren met veel aandacht en liefde heeft opgebouwd. “Het concept staat en is – bij wijze van spreken – panklaar. Als iemand interesse heeft, stapt diegene aan boord van een rijdende trein.”

“Het heeft vijf jaar geduurd om te komen waar we nu staan, maar het concept is relatief simpel”, gaat De Groot verder. “De collectie bestaat grotendeels uit tijdloze modellen die we af en toe uitbrengen in nieuwe stoffen. Wanneer we een trend opmerken die bij ons past, doen we daar iets mee; anders niet.” Het team waarmee de huidige eigenaar werkt, bestaat uit een aantal freelancers, waaronder een designer, product developer en productie-agent.

Voor de nieuwe eigenaar van BF Jeans ziet De Groot veel kansen in het verschiet liggen. “Voor de pandemie stonden we op het punt van doorbreken, ook in het buitenland. We hadden twee agenten in Duitsland en verkochten daar aan een paar gerenommeerde klanten. Helaas heeft dat zich niet verder kunnen ontwikkelen vanwege corona.”

De Groot merkt dat buitenlandse klanten erg enthousiast zijn over de Amsterdamse wortels van het jeanslabel. “We zijn een Nederlands merk en Amsterdam staat vermeld in ons logo. Dat geeft het label allure en wekt interesse van internationale klanten.”

Ook voor de Nederlandse markt heeft de ondernemer goede verwachtingen: “Er is een aantal fysieke verkooppunten, maar we concentreren ons steeds meer op online. Onze eigen webshop doet het goed en is een belangrijke omzetmaker. Daarnaast werken we met VD.nl, Bol.com en Maison365. De laatste is een enorm hard groeiende aanbieder van kledingboxen. Ik zie veel potentie voor het bedrijf als het gaat om het aantal verkooppunten en uitbreiding naar diverse webwinkels. De dit jaar nieuw in gebruik genomen fabriek waar de jeans op duurzame wijze worden gemaakt, heeft een enorme capaciteit, dus met productiemogelijkheden zit het wel goed.”