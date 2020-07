Eigenaar Kop en Staart komt in coronatijd met nieuw sneakermerk: MadOre

Ilse Horck, eigenaar van het schoenen- en tassenmerk Kop en Staart, introduceert een nieuw sneakermerk met de naam MadOre. Het merk, dat Horck ontwikkelde tijdens de coronatijd, staat voor klassieke, luxueuze sneakers. De naam van het merk komt van het Franse m’adore, wat ‘houd van mij’ betekent. FashionUnited spreekt Horck aan de telefoon over de toekomst van MadOre. “Het zijn echt schoenen om van te houden.”

Sneakermerk MadOre: een kind van de coronatijd

Toen de ‘intelligente lockdown’ in maart begon, was de zomercollectie van Kop en Staart net geleverd, vertelt Horck. Kop en Staart maakt overwegend geklede, bewerkelijke damesschoenen - het type product dat tijdens de coronacrisis ‘een beetje bleef staan’, aldus Horck. Daarnaast werd het ontwikkelen van de najaarscollectie van Kop en Staart niet bepaald vergemakkelijkt: veel leerlooierijen waren de afgelopen maanden dicht, en ook de levering van onderdelen ging stroef. Horck: “Ik dacht, ik kan wel een hele nieuwe collectie gaan ontwikkelen, maar voor die geleverd wordt is het oktober, en dan zal er ook niet zo veel besteld worden.”

Horck koos ervoor om een nieuwe collectie uit te stellen tot het najaar en zich in de tussentijd op een nieuw project te richten. “Ik vroeg me af: wat willen klanten nu, wat hebben ze nu nodig?” Het antwoord, volgens Horck, was een comfortabele en veelzijdige sneaker. Horck ontwikkelde één enkel model, dat wordt uitgevoerd in zeven kleuren. Door deze gerichte aanpak kon Horck het ontwerp tot in de puntjes verfijnen en kan de sneakerlijn gemakkelijk en snel worden geproduceerd. Deze zomer moet er een webshop komen voor MadOre en de eerste fysieke retailers hebben zich ook al gemeld. De richtprijs voor de schoenen is 169 euro.

Met Kop en Staart gaat het naar omstandigheden goed, vertelt Horck. Het merk wordt momenteel verkocht op de eigen webshop van Kop en Staart, en door ruim veertig retailers in Nederland en België.

Bekijk hieronder de eerste foto’s van MadOre: