Eigenzinnig XPOOOS heeft het ontwerpen van sokken tot kunstvorm verheven

Vroeger was een sok gewoon een sok. Praktisch en zonder poespas. De laatste jaren zijn de looks minstens zo belangrijk geworden. Kleding is dé manier om jezelf te uiten. Te laten zien: dit ben ik. Vooral sokken zijn daar ster in. Want hoe strikt de kledingregels op het werk of in de branche ook zijn, een goed paar sokken kan het verschil maken. Ze piepen stiekem onder een pak of pantalon vandaan en vertellen iets over wie de sokken draagt. Precies daarom is XPOOOS hier op aarde. Maak een statement met sokken.

The art of socks

Bij XPOOOS weten ze hoe ze voeten knap moeten aankleden. Vol eigenzinnige prints en rake kleurencombi’s zijn XPOOOS-sokken kunstwerkjes op zich. Stylish en sophisticated. Net als de dragers. Niet bang voor een potje mixen en matchen. Altijd op zoek naar statement-pieces. Alles om de wereld te laten zien: dit ben ik. Om te blijven verrassen met flashy designs heeft XPOOOS het ontwerpen van dames- en herensokken tot kunstvorm verheven. Maar de kunst van een goed, kwalitatief paar sokken zit ‘m natuurlijk in veel meer dan alleen het uiterlijk. Het ontwerpen en produceren van sokken zit XPOOOS in de genen. Als jongste telg van een gerenommeerd sokkenmodehuis is het vakmanschap met de paplepel ingegoten. Naast een boel liefde werkt XPOOOS met de allerbeste materialen. De prints zijn haarscherp en het draagcomfort hoog. Gegarandeerd voor ijzersterk voetenwerk.

What’s in a name?

De derde ‘O’ in XPOOOS is geen typefout. Die O’s staan namelijk ergens voor: Original, Outstanding en Out of this World. De originaliteit en uitstekende kwaliteit behoeven geen uitleg meer. Het is de mix van Original en Outstanding die de derde ‘O’ aan XPOOOS toevoegt: Out of this world. XPOOOS denkt groot, experimenteert erop los en toont stijl en ballen. No guts no glory. No socks, no story.

Expose yourself

XPOOOS bewijst dat kunst toegankelijk is voor iedereen. Jong en oud lopen weg met de sokken van XPOOOS. Letterlijk. Hierdoor is ook het geven én krijgen van sokken weer leuk. Want wat is er leuker dan een paar sokken dat écht bij je past. Waarmee je een stukje persoonlijkheid uitdraagt. Laat jezelf zien. Expose yourself!