EK-controverse: ophef rondom voetbalshirts Oekraïne en Noord-Macedonië

Dit weekend werden de voetbalshirts onthuld die de spelers van Oekraïne en Macedonië dragen tijdens het EK voetbal, dat loopt van 11 juni tot en met 11 juli 2021. Over de beide shirts ontstond echter commotie: waar de Oekraïense shirts de politieke relaties met Rusland op scherp zetten, werden de shirts van Macedonië niet geaccepteerd door fans.

De shirts voor het team van Oekraïne werden zondag gepresenteerd door de directeur van de Oekraïense voetbalbond, Andriy Pavelko. Op de borst van het shirt staat in kleine stippeltjes de omtrek van Oekraïne gedrukt. Daarin is ook de Krim opgenomen, het gebied dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd, evenals de regio’s Donetsk en Loegansk, die door pro-Russische separatisten worden gecontroleerd. In beide gebieden heerst nog altijd veel politieke spanning. Op de achterzijde van het shirt staat de tekst ‘Glorie aan Oekraïne’, een tekst die in 2014 door Oekraïense anti-Moskou-demonstranten werd gebruikt. Pavelko schrijft op Facebook dat het shirt de spelers ‘kracht geeft, omdat ze zullen vechten voor heel Oekraïne’.

Internationale media melden dat er in Rusland ophef is ontstaan over het shirt. Een Russisch parlementslid sprak van een ‘politieke provocatie’. Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken wekte het shirt ‘de illusie van het onmogelijke’ en zou de slogan ‘nationalistisch en een weerspiegeling van een nazi-strijdkreet’ zijn, zo schrijft de BBC. UEFA zegt het shirt te erkennen, maar Russische politici vragen de Europese voetbalbond om actie te ondernemen.

UEFA buigt zich intussen ook over het shirt van het Noord-Macedonische team. Dit team speelde altijd in helder rood-geel, de combinatie van de Noord-Macedonische vlag. Het nieuwe EK-shirt is donkerder rood en er is een symbolische afbeelding van een lynx in verwerkt. De reactie van fans op het shirt was zo negatief dat de Noord-Macedonische voetbalbond UEFA heeft gevraagd het shirt te mogen inruilen voor de oude shirts.