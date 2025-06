Elastaan op basis van maïs: Lycra brengt alternatief op commerciële schaal

Materialenbedrijf The Lycra Company maakt verdere stappen om elastaan (ook vaak spandex of lycra genoemd) vrij van fossiele brandstoffen te maken. Het bedrijf kondigt namelijk aan dat het dit jaar de bio-derived Lycra EcoMade vezel zal introduceren.

The Lycra Company heeft hiervoor samengewerkt met het bedrijf Qore. Tijdens een paneltalk op het programma van Global Fashion Summit in Kopenhagen bleek dat de samenwerking al zeker sinds 2018 in de maak was. Dankzij de samenwerking tussen beide partijen wordt nu 70 procent van het vezelmateriaal, dat voorheen op basis van fossiele brandstoffen werd geproduceerd, vervangen door fructose afkomstig uit maïs. Deze vervanging leidt tot een vermindering van de koolstofvoetafdruk van de vezel met 44 procent.

De mais wordt geproduceerd in de Verenigde Staten op speciale faciliteiten van Qore in de staat Iowa. De maïs die wordt geoogst wordt voor verschillende industrieën gebruikt. Zo wordt de proteïne uit de maïs gebruikt voor diervoeding en het zetmeel voor eten, maar nu ook voor kledingvezels. Qore zorgt ervoor dat zoveel mogelijk van de maïskorrel gebruikt wordt.

CEO Gary Smith van The Lycra Company geeft toe dat de andere 30 procent van de vezel nog niet bestaat uit bio-derived materialen, maar hij benadrukt op het podium in Kopenhagen dat dit wel zijn wens is. “De samenwerking met Qore heeft ons in staat gesteld innovatie op te schalen die hernieuwbaar is en klaar om te voldoen aan de eisen van wereldwijde modemerken die ernaar streven hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen.” Lycra wordt hierdoor minder afhankelijk van fossiele brandstoffen voor hun vezels.