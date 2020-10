Elements of Freedom wint German Design Award

Het Nederlandse merk Elements of Freedom is herkenbaar aan haar design zonder poespas, de mooie stoffen en combinaties van prachtige kleuren en prints. De collecties zijn gemaakt van natuurlijke en duurzame stoffen en op een verantwoorde wijze voor mens en milieu geproduceerd. Deze goed uitgevoerde combinatie van fashion en duurzaamheid heeft geleid tot het winnen van de gerenommeerde German Design Award voor het eigentijdse Reza jack uit de herfst/winter collectie 20/21.

German Design Award

De German Design Awards worden sinds 1969 uitgereikt, in eerste instantie door het Duitse Ministerie voor Economie en Technologie. Vanaf 2012 vormt de prestigieuze German Design Council de jury en gastheer van de Design Awards.

De Reza Jacket van Elements of Freedom won een award in de categorie ‘Excellent Product Design Lifestyle and Fashion Eco-Design’. In februari 2021 vindt het grote prijzengala plaats, waar Elements of Freedom zal horen of ze ook nog met een medaille naar huis mag gaan.

Reza jack

Het Reza jack is ontworpen voor de herfst/winter collectie 20/21 van Elements of Freedom. Het jack is volledig gemaakt van gerecyclede stoffen. De buitenkant is van 83% gerecyclede katoen, 14% gerecycled polyamide en 3% overige gerecyclede stoffen. De knopen zijn van gerecycled metaal en bevatten geen nikkel. De voering is gemaakt van viscose leftovers. De jas heeft een perfecte pasvorm, draagt comfortabel en is goed ademend dankzij de gebruikte stoffen.

De materialen voor de Reza zijn afkomstig uit Europa en het jack is volledig in Europa geproduceerd. Op die manier worden er minder kilometers afgelegd, en dat levert een positieve bijdrage aan het klimaat. Daarnaast is Elements of Freedom met productie in Europa verzekerd van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Elements of Freedom heeft goed contact met de fabrieken en gaat er regelmatig op bezoek, om samen de collecties door te spreken en samen te stellen. De stof komt uit Frankrijk, de knopen uit Italië. De productie is uitgevoerd in Bulgarije.

Het jury rapport

De jury van de German Design Award schreef het volgende over Reza: ‘Met haar milieuvriendelijke en gerecyclede materialen, belichaamt het Reza jack een eigentijdse, landelijke chic die doet denken aan Harris tweed. Tegelijkertijd voelt dit jasje zich net zo goed thuis in de stedelijke omgeving.’

Over Elements of Freedom

Ontwerpster en oprichter Audrey Nuchelmans staat bekend om haar trendsettende gevoel voor prints en modellen. Alle Elements of Freedom kledingstukken zijn met liefde en aandacht gemaakt, onder goede arbeidsomstandigheden en van duurzame materialen. Het zijn stuk voor stuk kwaliteitskledingstukken van comfortabele stoffen, met een perfecte fit en eigen stijl. De stijlvolle kleding is goed casual te dragen en makkelijk te combineren voor elke gelegenheid. Door de kwaliteit en de tijdloze en tegelijkertijd fashionable ontwerpen, gaat de kleding lang mee. Vele Elements of Freedom kledingstukken groeien uit tot een favoriet!

Verkooppunten

De nieuwe collectie is verkrijgbaar in de eigen winkel aan de Wolvenstraat 35, Amsterdam, via de website en bij verkooppunten door heel Nederland, België, Duitsland en Zwitserland (voor adressen zie de store locator op de website).

Contact

Audrey Nuchelmans: audrey@elementsoffreedom.nl

Arjan Oortgiesen: arjan@elementsoffreedom.nl