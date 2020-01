Elie Saab introduceert kindermodelijn

Modemerk Elie Saab lanceert een kindercollectie. Elie Saab Junior beleeft het debuut tijdens Pitti Immagine Bimbo, zo meldt WWD.

Elie Saab werkt samen met Simonette voor de kleding en met Andrea Montelpare voor de kinderschoenen, zo weet WWD te melden. De lijnen zullen focussen op ‘ambacht en luxe materialen met een focus op een sprookjesachtig gevoel’. Libanees ontwerper Elie Saab staat dan ook bekend om zijn damesmode met veel versiering zoals pailletten en edelstenen. De ontwerpen zijn geliefd bij beroemdheden voor rode lopers events.

“Deze lijn verwerkt ons unieke DNA in een collectie die zelfs de jongste aankunnen in hun ontdekking van hun eigen stijl. Het biedt stuks die passen bij hun smaak en voorkeuren die met aandacht zijn gemaakt,” aldus Elie Saab in het statement in handen van WWD.