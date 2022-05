Ellastiek lanceert kledinglijn én vraagt aandacht voor self-care

In de afgelopen maanden is Ella Timmers, founder van Ellastiek, druk geweest met het ontwerpen en ontwikkelen van de allereerste Ellastiek mix & match kledinglijn ‘22. In 2017 begon Ella met het maken van scrunchies op haar naaimachine in haar studentenkamer. Het eerste Nederlandse scrunchiemerk ontstond daar. Inmiddels is Ellastiek de studentenkamer allang ontgroeid, is de collectie met accessoires uitgebreid en wordt er aan meer dan 150 winkels in Nederland en België verkocht. ‘Als klein meisje droomde ik ervan ooit mijn eigen kledingmerk te hebben. Dat ik op mijn 22ste tijdens mijn studie het merk Ellastiek begon was eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. In de afgelopen vijf jaar heb ik het merk uitgebouwd en heb ik nieuwe collecties ontworpen. Mijn doel voor 2022 was om een Ellastiek kledingcollectie te ontwerpen en dat doel is dus behaald!’, aldus Ella.

Ellastiek, eigendom van het merk.

De collectie

De kracht van Ellastiek is het ontwerpen van signature items in verschillende kleuren en prints. Dit is ook in de collectie mix & match ‘22 doorgevoerd. Alle items zijn gemaakt van 100% organisch katoen of 100% gerecycled polyester, omdat Ellastiek duurzaam ondernemen belangrijk vindt. De collectie bestaat uit co-ords (het festivalpakje van 2022!), oversized t-shirts, scrunchies, petten, tassen en make-up tasjes. ‘We hebben vijf prints ontworpen en elk item is in elke print verkrijgbaar, waardoor de collectie volledig mix & match is.’ De prints en kleuren zijn even zomers en trendy en verschillen tegelijkertijd van elkaar, waardoor er voor elke fashionista volop keus is. ‘Ik wilde een collectie ontwerpen die qua stijl perfect past bij Ellastiek: kleurrijk, speels, nonchalant en vrolijk. Een collectie die past in een zomer van vrijheid, blijheid en festivals.’

Ellastiek, eigendom van het merk.

Self-care

De campagne van de nieuwe Ellastiek collectie staat in teken van ‘self-care’. ‘We leven in een snelle maatschappij waarin stressklachten, burn-outs en andere mentale klachten helaas aan de orde van de dag zijn. Met de campagne willen we meer bewustwording creëren rondom self-care en benadrukken dat het belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen, zowel fysiek als mentaal’, legt Ella Timmers uit. ‘Ik kwam op dit idee doordat ik in mijn omgeving merk dat veel mensen last hebben van stress en mentale klachten.’ De co- ords, t-shirts en accessoires herinneren de drager keer op keer eraan lief voor zichzelf te zijn door de quotes en self-care reminders die verwerkt zijn in het design, de kledinglabels, hangtags en packaging.

Ellastiek, eigendom van het merk.

Retailers

De nieuwe mix & match collectie is behalve via de online webshop www.Ellastiek.com ook verkrijgbaar voor wholesale. Ben jij inkoper van een warenhuis, boetiek of conceptstore in het middensegment en wil je Ellastiek nog aan jullie zomerassortiment toevoegen? Neem dan contact op per mail met Ella Timmers (Ella@Ellastiek.com) over de inkoopmogelijkheden. De collectie is per direct leverbaar zolang de voorraad strekt.