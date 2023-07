Ellastiek: van creatieve hobby naar trendsettend merk

Zes jaar geleden begon Ellastiek als een creatieve uitlaatklep voor Ella Timmers, een getalenteerde en ambitieuze studente aan de Amsterdam Fashion Institute. Haar reis begon tijdens haar studie, toen ze op zoek was naar kleurrijke elastiekjes, maar alleen zwarte, verfrommelde varianten kon vinden. Vastberaden om haar visie werkelijkheid te maken, creëerde Ella zelf kleurrijke scrunchies met stoffen die ze op de Albert Cuyp-markt in Amsterdam had gekocht. De positieve reacties van haar vriendinnen brachten het idee van Ellastiek tot leven. Het allereerste ontwerp, een bordeauxrode elastiek met witte stippen, werd geïnspireerd door de kleuren van Ella’s studentenvereniging.

Credits: Ellastiek, SS24, eigendom van het merk.

Wat begon als een hobby groeide al snel uit tot een bloeiend bedrijf. Ellastiek zag haar ontwerpen gedragen worden door bekende Nederlanders zoals Maan en Suzan en Freek. Het merk maakte haar eerste indruk op de Modefabriek vorige week en is aanwezig op verschillende festivals. "Ik was afgelopen weekend op een festival en overal waar ik keek, zag ik mensen rondlopen in Ellastiek-outfits. Dat maakt me trots. Het is geweldig om te zien hoe blij mensen worden wanneer ze onze kleding dragen. Dat is echt mijn missie", voegt Ella toe.

Unieke identiteit

Ellastiek onderscheidt zich door trends selectief toe te passen in de ontwerpen en trouw te blijven aan haar eigen identiteit. Het merk vaart een eigen koers en laat zich niet te veel beïnvloeden door wat anderen doen, waardoor het uniek en opvallend is in de markt. Ellastiek heeft als doel om een family brand te worden, waarbij kinderkleding en matchende outfits aan het assortiment worden toegevoegd. Het merk is uitgebreid naar kleding nadat de scrunchie-hype afnam tijdens de pandemie. Ella had altijd al de droom om een eigen kledinglijn te starten, en het voelde als het juiste moment om deze droom te verwezenlijken.

Verantwoordelijkheid

Ellastiek hecht veel waarde aan eerlijke en verantwoorde productie. Het merk werkt samen met fabrieken in Pakistan, Turkije en Portugal en kiest zorgvuldig duurzame stoffen voor de ontwerpen. Ella onderhoudt nauw contact met de fabrieken en zorgt ervoor dat een eerlijke prijs wordt betaald, zonder kortingen of sales die ten koste gaan van de fabrieken.

Toekomstplannen

Onlangs is Ellastiek een samenwerking aangegaan met Maede Agency, wat een mijlpaal was voor Ella. Ze voelde meteen een sterke klik met het bureau, omdat ze dezelfde toekomstvisie deelden. Ellastiek heeft momenteel 25 verkooppunten in Nederland en België, en er wordt verwacht dat er dit jaar nog meer bij zullen komen. Het merk blijft ook aanwezig op festivals en heeft plannen om volgend jaar een winkel in Amsterdam te openen. Ellastiek blijft innoveren met nieuwe collecties, waarbij verschillende stoffen zoals jersey en fluweel worden toegevoegd. Daarnaast heeft het merk een collectie ontwikkeld voor Pride. Het merk neemt over 2 weken deel aan Pride at The Beach. Een voorproefje van wat er komen gaat, kan men alvast bewonderen langs de A5 en in Amsterdam West, waar Ellastiek schittert op billboards. Ook is het merk eind augustus te vinden op een populair meerdaags festival.

Met haar kleurrijke creaties en unieke stijl blijft Ellastiek de markt veroveren en de verwachtingen overtreffen. Het merk brengt een nieuwe energie, meer kleur en een andere stijl naar de modewereld.