Eloise van Oranje schrijft kinderboek over duurzame mode in samenwerking met Schone Kleren Campagne

Gravin Eloise van Oranje schrijft een kinderboek over duurzame mode in samenwerking met Schone Kleren Campagne, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Het prentenboek draagt de titel ‘Kleren Genoeg!’ en is onderdeel van de serie Onze Wereldboeken.

Eloise van Oranje wil duurzame mode stimuleren en koopt haar kleding het liefst tweedehands. Dat het niet altijd nodig is nieuwe kleren te kopen, is precies de boodschap die ze met haar boek wil overbrengen. In haar prentenboek is Vivian’s moeder het zat, want alle kledingkasten puilen uit. En tóch blijft Vivian maar nieuwe kleding bestellen.

“Schone Kleren Campagne staat niet alleen voor betere werkomstandigheden, maar ook voor eerlijke kledingproductie, wat ik heel belangrijk vind. Ik hoop dat ik door middel van dit boek deze boodschap kan doorgeven”, aldus de gravin tegen het AD.

‘Kleren Genoeg!’ en de andere boeken van de serie Onze Wereldboeken worden aan 300.000 kinderen gratis uitgedeeld. Daarnaast zijn de boeken gratis verkrijgbaar bij Kruidvat, bij aankoop van actie-artikelen. Deze actie geldt van 6 tot en met 19 november.