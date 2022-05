Elsewhere “Flash collectie ligt binnenkort in de winkels”

Elsewhere timmert flink aan de weg. Het eigenzinnige Nederlandse damesmerk is in steeds meer landen te koop en ook het aantal collecties breidt zich uit. Onder de noemer ‘flash collectie’ wordt in mei alweer de derde tussentijdse collectie geleverd. De winkeliers zijn er blij mee. Zéker nu de collecties voortaan tot en met maat 3XL gaan.

Mix en match

De Elsewhere zomercollectie wordt traditiegetrouw in januari en februari uitgeleverd, de wintercollectie in juli en augustus. Om het winkelaanbod op peil te houden, vroegen winkeliers al langer om extra collecties en aanvullende items. “Vorig jaar hebben we met succes de eerste twee tussencollecties gelanceerd”, vertelt ontwerpster Anne Habers. “De zogenaamde flash collecties zijn zo ontworpen dat de stukken perfect op de collectie in de winkels aansluiten. De flash collectie geeft de winkel een fijne upgrade; alles mixt en matcht met de zomercollectie die nu in de winkel hangt. Met een paar nieuwe items kan de Elsewhere-vrouw weer tal van nieuwe looks creëren.”

Bijzondere twist

De collectie bevat diverse zwarte en offwhite basisstukken, die door een verrassend detail toch een bijzondere twist hebben. Neem bijvoorbeeld de A-lijn jurk met knopen op het voorpand: laat je de knopen dicht, dan draag je ‘m als jurk. Doe je de knopen open en draag je er een broek onder, dan wordt het ineens een tuniek. En leg je ook nog eens een knoop in één van de uiteinden, dan ontstaat er en leuk pof-effect. Anne: “Zo kun je dus eindeloos variëren.”

Topstukken

Andere topstukken uit de collectie zijn de lekker zomerse jumpsuit met laag kruis, de uni zwarte en offwhite basisbroekjes van viscose, de super draagbare wijde broek van een prachtige luchtige linnen/katoen kwaliteit, de blouse die ook als blazer te dragen is en de eenvoudige top met kapmouwtje. Er valt, kortom, weer genoeg te kiezen.

Handwerk knits

Een wel heel bijzonder item in de flash collectie is het gehaakte topje. Daar zit namelijk een verhaal aan vast. Anne: “Ons brei- en haakwerk wordt met de hand vervaardigd door arme vrouwen in ontwikkelingslanden. Wat ik ook ontwerp: zij kunnen het maken. Denk aan opengewerkte modellen, bewerkelijke patronen, macramé… echt heel bijzonder. Maar het mooiste is natuurlijk dat de vrouwen dankzij hun creativiteit en onze samenwerking in hun levensbehoefte kunnen voorzien.”

Over Elsewhere

Elsewhere is een eigenzinnig Nederlandse damesmerk, dat niet alleen vooruitstrevend is in haar ontwerpen, maar óók als het om duurzaamheid gaat. Met een energieneutraal pand in Andelst, een eigen naaiatelier in Polen en Europese inkoop van overwegend duurzame stoffen en materialen, houdt Elsewhere vrijwel de hele keten - van ontwerp tot productie tot levering - in eigen hand.

Ook benieuwd naar de Elsewhere collecties? Neem contact op Matthew Thoonen via sales@elsewherefashion.com