Elsewhere “Geweldige kleding brengt nóg meer plezier als het de aarde niets kost”

Een energieneutraal pand in Andelst, een eigen naaiatelier in Polen en Europese inkoop van overwegend duurzame stoffen en materialen. Elsewhere houdt vrijwel de hele keten - van ontwerp tot productie tot levering - in eigen hand. Het eigenzinnige Nederlandse damesmerk is niet alleen vooruitstrevend in haar ontwerpen, maar óók als het gaat om duurzaamheid.

Energieneutraal pand

Het statige Elsewhere-hoofdkantoor in het Gelderse Andelst is prachtig gelegen aan de Waal. De voormalige boerenhofstede werd afgelopen jaren compleet gerenoveerd en van alle - energiebesparende - gemakken voorzien. Dankzij 250 zonnepanelen is het pand volledig energieneutraal. Hier werkt ontwerpster Anne Habers met haar team - patroontekenaars en naaisters - aan verrassende collecties. Ook de smaakvolle showroom en het voorraadmagazijn zijn in het pand gevestigd. Alles zit dus onder één dak. Dat levert een hoop werkplezier en tijdswinst op en bespaart vele kilometers die niet gereden hoeven worden.

Beeld: Elsewhere

Eigen productie in Polen

Voor de productie van de kleding beschikt Elsewhere over een eigen naaiatelier in Polen. Dat heeft volgens eigenaar Matthew Thoonen grote voordelen. “Allereerst zijn de lijntjes kort, wat erg prettig werkt. Maar het grootste voordeel is dat we geen grote aantallen hoeven te maken. We produceren wat we nodig hebben. Producten waar veel animo voor is kunnen we eventueel bij maken. Dat gebeurt regelmatig, deze items worden dan binnen een paar weken geleverd. Onze klanten - groothandels en winkeliers - zijn daar natuurlijk ontzettend blij mee. En wij ook.”

Beeld: Elsewhere

Inkoop in Europa

Elsewhere-ontwerpster Anne Habers haalt veel van haar inspiratie uit de stoffen die ze bij vaste leveranciers ontdekt. Matthew: “We halen de meeste stoffen uit Europa, vooral uit Italië en Polen, maar ook uit Turkije. Met de meeste van onze textielleveranciers hebben we een jarenlange relatie. Het zijn gerenommeerde bedrijven die duurzaamheid en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.”

Beeld: Elsewhere

Natuurlijke materialen

Voor haar ontwerpen werkt Anne graag met natuurlijke materialen als linnen, katoen en viscose. “Linnen bijvoorbeeld, wordt zachter naarmate je het vaker gebruikt en blijft jarenlang mooi. Het is hypoallergeen, zeer goed ademend en milieuvriendelijk. Ook viscose is een natuurlijke vezel die zowel ademend als biologisch afbreekbaar is. Het materiaal voelt prettig aan en valt prachtig. Toch schuwt Anne ook polyester blends niet. Dat mag dan synthetische zijn, je kunt het wel goed recyclen, waardoor het toch duurzaam is. Het fijne van polyester is dat het makkelijk te wassen en te onderhouden is. Veel mensen vinden dat ideaal.”

Meer weten over Elsewhere? Neem contact op Matthew Thoonen via sales@elsewherefashion.com