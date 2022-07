Elsewhere “Grillige tijden vragen om zachtheid in de breedste zin”

Met je kleding vertel je een verhaal. Dat weet Elsewhere als geen ander. ‘Het positieve accentueren en originaliteit omarmen’, daar staat dit Nederlandse damesmerk voor. De FW22/23 collectie, die is uitgebreid met maat 3XL, draait volgens ontwerpster Anne Habers vooral om zachtheid. “Onzekere tijden vragen om harmonie. De ultra zachte kwaliteiten en warme tinten uit deze collectie - Wine Red, Beautiful Black, Blue Berry en Martini Grey - symboliseren deze geborgenheid.”

Ultiem comfort

Deze winter staat bij Elsewhere in het teken van ultiem comfort: gerieflijke vormen, zachte materialen en heerlijke breisels. Anne: “Maar dan wel op onze manier. De Elsewhere-vrouw is uniek en uitgesproken. Ze is altijd zichzelf en houdt van elegante en verfijnde kleding met een stoer randje. Neem bijvoorbeeld het jacquard programma met randdessin in de kleurencombinatie donkergrijs/martini grey en andersom. Door de gebrushte kwaliteit voelt de stof superzacht en comfortabel aan. Dit programma bevat onder andere een opvallende ‘broekrok’ met één wijde pijp en een smalle pijp, met een supervrouwelijk en eigenwijs effect.”

Elsewhere, FW23, eigendom van het merk.

Echt Elsewhere

Heel populair onder de Elsewhere-vrouwen is het viscose/katoen programma met een ruitpatroon in zwart en lichtgrijs. Deze lichte, ademende stof valt prachtig, draagt heerlijk en blijft mooi. Anne “Dit is écht Elsewhere. Hier voelt de Elsewhere-vrouw zich helemaal top in.” Dat geldt ook voor de poplin/stretch kwaliteit. “Dit is een basisstof waarvan deze keer onder andere een ‘gekke’ broek met een afritsbare rok, een gilet en een a-symetrische blazer is gemaakt.”

Sustainable Wood Pulp

Ook de jersey kwaliteit is altijd zeer gewild. De designs in dit programma zijn in vier kleuren uitgevoerd en zijn geweldig met de andere kwaliteiten te combineren. “Nieuw is dat we deze keer voor een viscose hebben gekozen die van sustainable wood pulp is gemaakt”, vertelt Anne. “Dit is een natuurlijk ademend materiaal dat mooi valt en heerlijk op de huid voelt. Duurzaamheid staat bij ons hoog in ons vaandel, elke collectie proberen we daar weer een stapje verder in te gaan.”

Elsewhere, FW23, eigendom van het merk.

Handwerk knits

Dat Elsewhere ook sociaal betrokken is, bewijst de samenwerking met handwerkvrouwen uit ontwikkelingslanden. “Vrijwel al onze gebreide en gehaakte items worden door hen gemaakt. Of het nou gaat om macramé-technieken of bewerkelijke en opengewerkte patronen: ze draaien hun hand er niet voor om. Echt fantastisch wat ze met hun handen kunnen maken. Dat ze dankzij dit werk hun gezin kunnen onderhouden maakt ieder item nog specialer.”

Elsewhere, FW23, eigendom van het merk.

Accessoires

Wat ook opvalt zijn de vele accessoires waarmee de outfits tot in de puntjes kunnen worden afgestyled, en die ook in etalages de show zullen stelen: prachtige leren riemen, gebreide handschoenen, opvallende shawls en cols van verschillende kwaliteiten, een gebreide ketting, een kleurige gebreide kraag en, heel bijzonder, een knitted multifunctioneel item dat als poncho, col, shawl én vest te dragen is!

Blikvanger

De FW22/23-collectie omvat nog veel meer fraaie designs en kwaliteiten. Een echte blikvanger is, tot slot, de gewatteerde winterjas, waarin alle kleuren uit de collectie samenkomen. En dat is precies wat het merk Elsewhere kenmerkt: alles mixt en matcht met elkaar, zodat je aan elke outfit je eigen persoonlijke draai kunt geven.

De FW22/23-collectie wordt in juli en augustus geleverd. Geïnteresseerd? Neem contact op met Peggy Verwoerd via sales@elsewherefashion.com.