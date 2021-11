Elsewhere, klaar om grenzen te verleggen

Elsewhere is misschien wel het meest uitgesproken en gedurfde damesmerk van dit moment. Niet alleen qua stijl, maar ook qua manier van werken. Het label doet alles in eigen huis. Opmerkelijk is ook de vaste klantbase met fans die verlangend naar elke nieuwe collectie uitkijken. “De basis is inderdaad uitstekend”, glimlacht eigenaar Matthew Thoonen. “Daarom is dit hét moment om onze grenzen te verleggen.”

Unieke locatie en showroom

Alleen al de rit naar de statige Betuwse boerenhofstede, prachtig gelegen aan de Waal en de uiterwaarden, is de moeite waard. Dit is het creatieve hart van Elsewhere. Hier werkt ontwerpster Anne Habers met haar team van patroontekenaars en naaisters aan de ontwikkeling van haar verrassende collecties. Het voordeel van alles op één plek is het snelle schakelen: van ontwerp tot kledingstuk kan hier al binnen enkele dagen. Daar doen andere merken al snel weken over. Ook de smaakvol ingerichte showroom, waar klanten met alle égards worden ontvangen, is in het pand gevestigd. Al met al een bijzonder inspirerende en creatieve plek.

Steady Business

Elsewhere werd in 2003 opgericht. De formule was: eigenzinnige kleding ontwerpen, op voorhand orders inzamelen en die vervolgens produceren en uitleveren. “Zo is het bijna twintig jaar gegaan”, vertelt Matthew. “Elsewhere was een steady business met een vaste achterban en verkooppunten in Nederland, Duitsland, België, Ierland en Oostenrijk. Zelf werkte ik jarenlang bij een fashionbedrijf dat voor andere merken produceerde voordat ik Elsewhere overnam. Corona gaf ons het zetje om er eens goed voor te gaan zitten. Vorig jaar juni was de verkoop rond.”

Elsewhere’s groeiambitie

Het plan was om Elsewhere zo snel mogelijk in meerdere landen uit te rollen en online activiteiten te ontplooien. “We hebben de lockdownperiode gebruikt om een internationale webshop op te zetten”, vertelt Matthew. “Die is in januari live gegaan en loopt vanaf het begin goed. Het helpt natuurlijk dat Elsewhere al een bekende naam is. Verder is het aantal verkooppunten langzaam maar zeker aan het stijgen. We hadden honderdtwintig verkooppunten, we zitten nu op zo’n tweehonderd en we hopen over een jaar richting de driehonderd te gaan. Inmiddels wordt Elsewhere ook verkocht in Amerika, Noorwegen, Frankrijk en Zwitserland. We zijn heel actief op zoek naar nieuwe agenten, met name in Scandinavië, Oost-Europa en Rusland. We denken dat onze uitgesproken ontwerpen daar goed tot hun recht komen en zien dat er veel vraag naar is.”

De collecties

Elsewhere komt gemiddeld met twee collecties per jaar, een SS- en een FW-collectie. “Sinds afgelopen jaar hebben we daarnaast twee kleine tussencollecties”, aldus Matthew. “De grote collecties worden op meerdere momenten geleverd. Het voordeel is dat onze klanten daardoor meer verandering in de winkel hebben en dat ze niet alles in één keer hoeven te investeren.”

Andere nieuwe ontwikkelingen zijn de verbreding van de doelgroep en de toevoeging van een grotere maat. “Onze kleding is zeer gewild bij vrouwen van gemiddelde leeftijd met een gedurfde smaak. We denken dat Elsewhere inmiddels ook hun dochters aanspreekt… Daar gaan we ons ook op richten. En wat betreft de maatvoering, die liep al van S tot XXL. Maar in de nieuwe collecties voegen we daar een XXXL aan toe, mits de ontwerpen en materialen dat toelaten. Onze kleding staat net zo mooi op een slanke als op een volle vrouw.”