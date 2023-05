Elsewhere presenteert flash collectie SS23

De vijfde flash collectie van het designmerk Elsewhere kenmerkt zich door zachte ademende en lichtgewicht materialen en unieke edgy en creatieve designs. Alle items zijn onderling perfect te combineren en vormen het ‘volgende hoofdstuk’ van de zomercollectie.

Linnen

Elsewhere staat voor hoogwaardige materialen en eigenzinnige designs. Neem bijvoorbeeld het linnenprogramma met items die superluchtig en comfortabel dragen. De zwarte lange broek met wijde pijp en de ‘klassieke’ blazer van 100% linnen kregen een originele twist door de contrasterende witte stiksels en de verrassende oranje afwerking aan de binnenzijde. Het linnenprogramma bevat ook een opvallende ‘overgooier’ jurk met een asymmetrische hals en opvallende zakken. De jurk is heerlijk op een zomerse dag, maar kan ook prima aan naar het werk. Bijvoorbeeld over de lange offwhite blouse, die als jurk en top gedragen kan worden.

Beeld: Elsewhere, eigendom van het merk

Print

Het printprogramma is uitgevoerd in een heerlijke stretch jersey kwaliteit. De spectaculaire blokprint in zwart/offwhite komt terug in onder andere een basic broek met wijde pijp en elastiek in de band: ultiem draagcomfort gegarandeerd. De broek matcht perfect met de oversized offshoulder top in dezelfde print en kan eigenlijk met iedere top uit de flash- en zomercollectie. In dit programma vinden we verder een lange opvallende ballonjurk met typische Elsewhere-signatuur en een lang vest met korte mouw.

Opengewerkt

Elke outfit krijgt een extra dimensie met de zwarte en witte top en tuniek van cotton mesh. De doorzichtige open gewerkte stijlen combineren met alles. Dat geldt zeker als de bijpassende sjaal erbij wordt gedragen. De zwarte opengewerkte tuniek van viscose garens is de parel van de collectie. Deze tuniek - met de hand gehaakt - kan ook als mini jurk gedragen worden. Een echt statement piece!

Poplin

De items uit het poplin-programma zijn van cotton elastane en geven een mooi stevig effect. Ze zijn uitstekend te mixen en matchen met de andere stukken uit de zomer- en flash collectie. De wijdvallende A-lijn top met zilveren rits in de hoge kraag combineert bijvoorbeeld fantastisch met de linnen broek, de printjurk of de cotton mesh tuniek. De poplin-jurk met diagonale rits en fraaie zakken op de heupen is nu al iconisch.

Accessoire

Zoals in elke collectie mogen accessoires niet ontbreken. Deze keer is gekozen voor een stijlvolle zwartwit geblokte ketting van leer. Makkelijk te dragen en toch bijzonder.