Elsewhere SS22: “Originaliteit met een speelse twist”

Comfortabel. Natuurlijk. Tijdloos. En vooral niet standaard. Dat is het Nederlandse merk Elsewhere in een notendop. De SS22 collectie van ontwerpster Anne Habers bestaat uit modellen die stuk voor stuk uniek én eindeloos te combineren zijn.

Wat ontwerp je voor de vrouw die niet van standaard houdt? Daar weet ontwerpster Anne Habers wel raad mee. De eigenzinnigheid en originaliteit straalt van haar ontwerpen af. Neem bijvoorbeeld de reversible jas uit deze collectie, met het eigenwijze ruitdessin in zwart/beige, en omgekeerd in beige/zwart. Habers: “De jas combineert perfect met de bijpassende broek. Het leuke is dat je voor dezelfde kleurstelling kunt kiezen of juist voor de contra variant. Verder bevat de collectie ook weer enkele laagkruisbroeken. Deze keer heb ik bijvoorbeeld gekozen voor een stijlvol exemplaar in linnenkwaliteit, als onderdeel van een gestreept pak met lange blousejas. Het pak is er in beige met een fijne zwarte streep en in het zwart met een fijne beige streep.”

Speelse twist

Een ander opvallend stuk is het blauwe vest met ritssluiting. Dit item staat heel sportief op de tregging met het tie dye dessin. Dit dessin komt ook weer terug in een laagkruisbroek en een vlot jasje met korte mouwen. Wat opvalt is dat veel items uit de collectie meerdere functies hebben en dat vrijwel ieder kledingstuk een speelse twist heeft. “Dat is de typische Elsewhere-signatuur”, verduidelijkt Habers. “Neem bijvoorbeeld de zwarte wijde broek met de knoop onder aan de pijpen. De broek staat superleuk met de knoop dicht. En doe je het knoopje los, dan heb je een broek met wijde pijpen, óók erg leuk. Twee voor de prijs van één dus.”

Creatieve hart

Het creatieve hart van Elsewhere bevindt zich in een karakteristiek landhuis in het Gelderse dorp Andelst. Hier werkt Habers dag in dag uit aan haar verrassende ontwerpen. Dat doet ze samen met haar creatieve team; patroontekenaars en naaisters. “Omdat we alles in eigen huis hebben, kunnen we snel schakelen”, vertelt ze. “Dat is superhandig: binnen een paar dagen zijn mijn ontwerpen gemaakt. En als we dan vinden dat een afwerking of belijning net even anders moet, kunnen we dat zo aanpassen. Het ontwerpproces gaat heel organisch en dat werkt erg fijn.”

Eigen beheer

Ook de productie van de kleding vindt in eigen beheer plaats. “Onze kleding wordt gemaakt in ons eigen productieatelier in Polen”, vertelt Habers. “Dat heeft veel voordelen. Zo is onze planning bijvoorbeeld perfect op elkaar afgestemd en zitten we niet vast aan minimale hoeveelheden. Winkeliers kunnen eenvoudig bijbestellen, gedeeltelijk uit voorraad, en als er voldoende vraag is, hebben we de mogelijkheid om bij te produceren. Dat betekent dat we geen grote voorraden nodig hebben en dat draagt weer bij aan een duurzame wereld.”