Elsewhere SS23 “Luchtige materialen en kleuren om bij weg te dromen…”

Of je nu thuisblijft of op reis gaat, je hunkering naar de zomer begint hier. De luchtige, ademende en koele stoffen en de originele speelse ontwerpen van Elsewhere zijn als zuurstof voor je zomerhuid. De SS23-collectie van het Nederlandse merk staat in het teken van de kleuren Eucalyptus, Black, Offwhite en Café Cream.

Prachtige kwaliteiten

De SS23-collectie bestaat uit diverse prachtige kwaliteiten, zoals linnen, katoen en viscose. Deze keer ook een prachtige katoenmix met 3D-effect, een kleurige viscose print, een recycled polyester, cotton mesh en meer. Eyecatcher is de striped linen, een luchtige stof met een bijzonder en speels dessin van onregelmatige strepen, waar een fraaie wijd uitlopende lange rok van is gemaakt: een vernieuwend ontwerp voor Elsewhere-begrippen, maar toch ook met de echte Elsewhere-signatuur. In hetzelfde dessin vinden we onder meer een heerlijke broek met wijde pijp, een asymmetrische jurk met aan één kant een opbollend effect en een prachtige top met opvallende sjaalkraag.

Beeld: Elsewhere

Liefde voor linnen en meer…

Wie van comfortabel en oversized houdt, zit goed met het geweven linnen programma in de kleurcombinatie zwart/café cream en offwhite/zwart. De broeken, de blouse, de jurk, het jasje… alle items van deze stof stralen ‘personality’ uit en voelen luchtig en zacht aan. Een ander topstuk uit de collectie is de met de hand gehaakte, zwart geblokte katoenen top die elke outfit af maakt. Dit unieke stuk kun je werkelijk met alles combineren en wordt deze zomer zeker een bestseller. Sowieso zul je in deze collectie geen basic stuk tegenkomen. Originele en duurzame items waar je jarenlang van kunt genieten, daar draait het bij Elsewhere om.

Beeld: Elsewhere

Leren accessoires

In deze SS23-collectie zijn de leren accessoires een geweldige aanvulling; twee opvallende kettingen en een bijzondere riem. Hiermee geef je iedere outfit een bijzondere twist! Een andere ‘special’ is de kraag van poplin stretch met ‘blazer-effect’ in offwhite en zwart. Draag ‘m over een eenvoudig shirt en je ziet er meteen gekleed uit. Het leuke aan de Elsewhere-accessoires is dat je je persoonlijkheid er nog meer kunt accentueren. Voor winkels zijn de accessoires ideaal om de aandacht van voorbijgangers naar de etalage te trekken.

Beeld: Elsewhere

Meer toppers

De SS23-collectie bevat nog veel meer verrukkelijke designs en kwaliteiten. Wat te denken van de top van cotton mesh in zwart en offwhite. Deze top trekt elke outfit naar the next level. Een ander succesnummer is de bijzondere zwartwit gestreepte sjaal, die óók een poncho is, én een kort vest, én een lang vest. Mix en match er maar op los. Want ook dat is Elsewhere: door slim te combineren, kun je er elke keer weer anders, maar toch helemaal als jezelf, uitzien.

Beeld: Elsewhere

Geïnteresseerd in de SS23-collectie van Elsewhere? Neem contact op met Peggy Verwoerd via [email protected]