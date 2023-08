Emerce Fashion 2023: Navigating the Future of Fashion

Op 14 september komen 200+ modeprofessionals samen in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam voor Emerce Fashion. Dit jaar staan sprekers van onder andere Daily Paper, Christine le Duc en Google op het programma. Een editie die je niet mag missen!

Hoe kan de mode-industrie echt duurzaam worden in een wereld die schreeuwt om verandering? Hoe maak je optimaal gebruik van AI-tools? En hoe zorg je voor trouwe fans als consumenten dagelijks overspoeld worden met content? De modewereld staat voor grote uitdagingen. De sprekers op Emerce Fashion inspireren je tot innovatieve oplossingen.

Duurzaamheid

Kimberley van der Wal (Wolkat / Drop&Loop) introduceert bijvoorbeeld het concept van 'statiegeld op kleding', wat inhoudt dat klanten hun gedragen kleding kunnen inleveren in ruil voor een tegoed voor nieuwe items. Monique Maissan van Waste2Wear komt vertellen over het gevaar van greenwashing en pleit ze voor meer transparantie in de industrie om het vertrouwen van de consument te behouden.

Technologie

Sinds de opkomst van ChatGPT in 2022 kan niemand meer om AI heen. Spreker Charida Dorder van de AI for Marketing Academy stelt zelfs dat we op een kantelpunt staan waarbij AI de marketingdisciplines transformeert. Maar wat kunnen we nu concreet met AI? Diverse sprekers gaan daar verder op in. Douglas Voeten (Perfect Dubs) laat een reeks inspirerende voorbeelden zien: wat dacht je bijvoorbeeld van een video die binnen minuten geanimeerd is?

Marketing

Hoe bereik je je klanten? Daily Paper heeft hier een duidelijk antwoord op: via TikTok. CEO Rodney Lam komt vertellen over de succesvolle strategie van het merk. Spreker Tio Laurey van WOOVIN focuste zich juist op de offline community en was daar succesvol mee. Christine le Duc onderging een rebranding. Alissa Askander, de drijvende kracht achter de rebranding, komt vertellen over het proces.