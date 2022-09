EmerceFashion 2022: Circular design, repair en hyperlocal ondernemen

Op 22 september 2022 is het zover. Dan staan honderden decision makers en professionals in Pakhuis de Zwijger voor hét event in digital fashion: Emerce Fashion 2022 .

Een programma vol kansen, trends, technieken en thema’s zoals digitalisering, fashion technology, groeistrategieën en retourneren. Ook voor het thema duurzaamheid is veel aandacht.

Want: wat speelt er op het gebied van duurzaamheid in de fashion branche? Hoe draag je bij aan een duurzame toekomst en speel je in op de vereisten van de consument?

Verwacht diepgaande talks en discussies met onder meer de volgende topics:

Hyperlocal ondernemen

Ten eerste, hyperlocal ondernemen. Lokale inkoop, productie en verkoop, hoe werkt dat? Hoe run en groei je je merk lokaal, sociaal en circulair zonder de grenzen van de ecologische plafonds te overschrijden?

In zijn presentatie vertelt Xander Slager alles over zijn Amsterdamse bedrijf New Optimist en de manier waarop dit merk volledig binnen de grenzen van de Donut-economie opereert.

Repair movement

Ten tweede, hoe zet je een goede reparatiestrategie in om bewuste consumptie aan te moedigen en klantbetrokkenheid te vergroten?

Willem Swager is Director of Finance and Operations bij Patagonia, een merk dat bekend staat om uitgebreide reparatiemogelijkheden. In zijn presentatie legt hij uit wat de voordelen zijn van deze strategie en waarom een circulaire werkwijze nu belangrijker is dan ooit.

Circularity

Als laatste, circulair ondernemen. Consumenten vinden het steeds belangrijker dat fashion items van goede kwaliteit zijn, lang meegaan en in sommige gevallen zelfs gerepareerd kunnen worden.

Petra van der Bend van DenimDutchie is circulaire designer en maakt producten van afgedankt textiel en denim. In haar presentatie vertelt ze over het belang van circularity. Niet als trend, maar als levens- of businessfilosofie.

Schrijf je nu in voor Emerce Fashion

De bovenstaande talks zijn een kleine greep uit de 20+ inspirerende topics op het programma van Emerce Fashion 2022. Verwacht challengers van merken zoals Google, Love Stories en Guts & Gusto en thema’s van full-funnel growth tot D&I.