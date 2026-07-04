Emilie Wenckstern wint Polimoda-prijs voor ‘Beste Collectie 2026’

De Italiaanse modeschool Polimoda bekroont Emilie Wenckstern met de prijs voor ‘Beste Collectie 2026’. De 27-jarige Duitse ontwerpster ontvangt de onderscheiding voor haar collectie ‘No longer human’, die zij presenteert tijdens de Polimoda Graduate Show 2026. Het afstudeerevenement vindt plaats op 15 juni op het plein voor de Manifattura Campus van Polimoda in Florence. Wenckstern is afgestudeerd aan de bacheloropleiding Modeontwerp van de modeschool.

Centraal in de collectie staat een radicale en tegelijkertijd zeer actuele vraag: wat gebeurt er met het lichaam wanneer het kan worden gecreëerd, veranderd en geconstrueerd, nog voordat het fysiek bestaat? Met verwijzingen naar poppen, etalagepoppen, sculpturale figuren en digitale avatars onderzoekt Wenckstern de grens tussen het menselijke en het kunstmatige. Hierbij transformeert zij het lichaam tot een oppervlak, een constructie en een beeld.

Het uitgangspunt van ‘No longer human’ is een vraag die Wenckstern stelde aan kunstmatige intelligentie: “Als je een lichaam had, zou het dan nog menselijk zijn?” Vanuit deze overweging thematiseert de collectie hoe identiteit in het digitale tijdperk wordt geconstrueerd. De huid wordt een oppervlak, het lichaam een designobject. Wenckstern verkent de grens tussen het menselijke en het kunstmatige en stelt niet alleen de vraag wat een lichaam is, maar ook wanneer het ophoudt er een te zijn.

“We leven in een tijd waarin lichamen worden gecreëerd en aangepast. Ze kunnen zelfs al bestaan voor hun fysieke aanwezigheid. Identiteit wordt een constructie, de huid verandert in een oppervlak. Ik wilde deze grens verkennen en me niet alleen afvragen wat een lichaam is, maar ook wanneer het ophoudt er een te zijn. Voor mij gaat het niet alleen om kleding. Ik wil een wereld creëren die anderen inspireert en een dialoog tot stand brengt tussen het lichaam, de kunst en het kledingstuk”, legt Wenckstern uit.