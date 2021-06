Emily Gray: ‘Gray Label is klaar om verder te groeien’

FashionUnited stelt in deze rubriek virtueel vragen aan modeprofessionals om te laten zien hoe zij omgaan met de coronacrisis. Hoe ziet hun werk eruit ten tijde van de pandemie, en waar houden ze zich mee bezig? Deze week Emily Gray, eigenaar van Gray Label, aan het woord.

Hoewel de coronapandemie een moeilijke tijd voor ondernemers is, brengt het ook goede dingen met zich mee. Zo groeide Gray Label online verder uit, bestaat de huurservice - Gray Label Rented - deze maand één jaar en werkte Gray samen met Sjaak Hullekes aan een capsulecollectie terwijl haar volgende capsulecollectie alweer op de planning staat: de Twinning in autum -collectie.

Hoe heeft Gray Label zich door de coronacrisis heen geslagen?

“De coronacrisis is voor iedere ondernemer een onzekere tijd en ik denk dat Gray Label veel geluk heeft gehad”, begint Gray. “De verplichte sluiting van de winkel was een van de weinige tegenslagen waar Gray Label mee te dealen had. Ik verkoop via drie kanalen: online, wholesale en in mijn fysieke winkel. Gelukkig hebben de online webshop en de wholesale een hoop goed gemaakt. Langzaam maar zeker merkte ik dat niet-online shoppers het virtueel winkelen hebben ontdekt. Daarnaast hebben we maar twee afvallers gezien van de wholesale. Beiden hadden geen webshop, waardoor de verkoop volledig stil kwam te liggen.”

“Juist baby’s en peuters groeien snel. Voor je het weet kunnen ze hun kleine kledingstukken niet meer aan. De items zijn gemaakt om lang gebruikt te worden, dus ze passen perfect in een circulair systeem. Ik geloof sterk in deze nieuwe manier van consumeren en hoop hier veel ouders in mee te nemen. Daarom is in mei 2020 de huurservice gelanceerd om de kindercyclus te doorbreken. De timing was perfect en het Gray Label-concept leent zich ervoor. Voor Gray Label Rented moest ik niet extra produceren. De items die verkocht worden, kunnen namelijk ook gehuurd worden. Dat heeft te maken met de kwaliteit waar een grote focus op ligt. De kwaliteit waarmee gewerkt wordt, leent zich voor vele malen wassen en dus ook om het te verhuren. Op die manier wordt het item door meer kinderen gedragen. Er wordt vooral gebruik gemaakt van RNTD voor kinderen met een leeftijd van nul tot twee jaar. Kinderen in deze leeftijd doen niet lang met een kledingstuk, want ze groeien er snel uit. Het was dus een logische, natuurlijke stap hierop te gaan inspelen en de huurservice is een mooi verlengstuk van ons concept. Een kledingstuk wordt ongeveer drie tot vier keer verhuurd. Daarna gaat het item naar Hullekes die er een uniek item van maakt.”

Even over de uitbreiding. Hoe ben je op het idee gekomen een volwassenlijn uit te brengen?

“Er was vraag naar! Ik had er alleen nog nooit gehoor aan gegeven, omdat de focus van haar modemerk op de kids ligt. Dit jaar bestaat Gray Label tien jaar en was het toch wel mooi iets nieuws te doen. Daaronder valt de anniversary-sweater en de twinning-collectie. De Twinning in autum -collectie is uniseks en bestaat uit twee sweaters, een T-shirt en trackpants. De kledingstukken zijn verkrijgbaar in de onze essential kleuren nearly black, grey-melange, rustic clay en off-whit . Voor het winterseizoen 2021 heb ik seizoenskleur autumn toegevoegd- een warme bruinrode kleur. Net als de kinderkleding, is deze collectie gemaakt van duurzame materialen. Er wordt alleen honderd procent biologisch katoen gebruikt. Kwaliteit is een belangrijke factor bij Gray Label. Daarnaast proberen we de kleding zo tijdloos mogelijk te maken en kiezen we voor uniseks, zodat de kleding door iedereen gedragen kan worden. De collectie valt in het middenhoog segment.”

Waarom is de collectie eenmalig?

“Ik sluit een volgende collectie niet uit. Er is zo enthousiast op gereageerd, dat ik de collectie misschien wil toevoegen aan de essentials. Of dit echt het geval zal zijn, weet ik pas na twee seizoenen met zekerheid te zeggen. De collectie verschijnt in juli 2021, wanneer de wintercollecties eraan komen. Daarna verschijnt de collectie in de zomercollectie 2022 in andere kleuren. Na dit seizoen hakken we een knoop door. Het blijft nog even spannend.”

Wat zijn de toekomstplannen voor Gray Label?

“Op korte termijn staat de twinning -collectie op het programma. Gray Label komt misschien ook met een knits-capsulecollectie. Daarnaast staat er nog een samenwerking met Smallable op de planning.” Wanneer FashionUnited vraagt hier wat meer over te vertellen, zegt Gray dit nog even geheim te houden. “Er komen mooie dingen aan, dat wel!”

“Op lange termijn ligt de focus op Gray Label Rented. Ik geloof in dit concept en daarom wil ik het graag uitbreiden. Over verdere plannen wil ik nog niets zeggen, omdat deze nog niet helemaal zijn uitgewerkt. Maar, Gray Label is in ieder geval klaar om verder te groeien.”