Emissies modesector stijgen te midden van overproductie en polyesterafhankelijkheid

De kledingindustrie, die al onder de loep ligt vanwege haar ecologische voetafdruk, zag haar uitstoot van broeikasgassen in 2023 met 7,5 procent toenemen. Dit komt naar voren in het het jaarverslag ‘Taking Stock of Progress Against the Roadmap to Net Zero 2025’ van het Apparel Impact Institute (Aii) dat deze week gepubliceerd is. De bevindingen onderstrepen een zorgwekkende ommekeer: het is de eerste jaar-op-jaar stijging sinds Aii in 2019 begon met het volgen van de klimaatvoortgang.

De totale uitstoot van de sector bereikte 944 miljoen ton, wat neerkomt op bijna twee procent van de wereldwijde uitstoot. Deze sterke stijging duwt de sector verder weg van haar ambitieuze doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2030 te halveren, een doel dat nu steeds ambitieuzer aanvoelt. De kern van het probleem ligt in de meedogenloze stroom van ultrafast fashion en een toenemende afhankelijkheid van nieuwe polyester, dat nu 57 procent van de wereldwijde vezelproductie uitmaakt. Gerecyclede vezels blijven intussen onderbenut en slagen er niet in om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen significant te verminderen.

Toch zijn er te midden van de algehele toename lichtpuntjes. Een groeiend aantal merken verlaagt hun Scope één en twee emissies door over te stappen op hernieuwbare energie, kolen uit te faseren en te investeren in efficiëntieverbeteringen. Fast Retailing (moederbedrijf van Uniqlo), Puma, Inditex en H&M, dat een afname van 23 procent in Scope drie emissies rapporteerde tussen 2019 en 2024, behoren tot de bedrijven die initiatieven leiden om hun waardeketens te decarboniseren. Aan de leverancierszijde nemen de investeringen toe: Artistic Milliners heeft 100 miljoen dollar toegezegd voor hernieuwbare energie, Shenzhou Group heeft zijn Scope één en twee emissies met 24 procent verlaagd sinds 2022 en Elevate Textiles rapporteert een daling van 35 procent sinds 2019.

Lichtpuntjes

“Hoewel het bemoedigend is om vooruitgang te zien in de hele waardeketen, met betekenisvolle casestudy’s van zowel merken als leveranciers, zijn deze gegevens een grimmige herinnering aan hoe ver we als industrie nog moeten gaan”, aldus Lewis Perkins, directeur van Aii. “Het goede nieuws is dat we niet helemaal opnieuw hoeven te beginnen. Er zijn middelen, initiatieven, financiering en partnerschappen beschikbaar om elk deel van het mode-ecosysteem te ondersteunen.”

Het rapport, dat halverwege wat velen het beslissende decennium voor klimaatactie hebben genoemd, verschijnt, benadrukt de urgentie van het opschalen van duurzame materialen, het inzetten op 100 procent hernieuwbare energie en het elimineren van kolen uit de productie. Voor de mode-industrie, die gedijt op snelheid, nieuwigheid en schaal, kunnen deze maatregelen een fundamentele heroverweging vereisen van productiemodellen die momenteel zijn ontworpen voor overproductie.