Empowering Women met de SS24 collectie van D'etoiles Casiopé

D'etoiles Casiopé presenteert Spring 2024, een collectie die in het teken staat van zelfverzekerde vrouwen, die zichzelf staande kunnen houden in onzekere tijden, mede door de outfit die ze dragen. Met sexy, stoere en gedetailleerde stijlen zet D'etoiles Casiopé de toon voor het komende seizoen. Denk aan double breasted blazers met schoudervullingen, tops met een twist, hoge tailles in pantalons, jumpsuits, uitgesproken jurken en een mix aan nieuwe modellen rokken.

Deze nieuwste collectie van D'etoiles Casiopé omvat een uitgebreid assortiment travel jerseys in verschillende diktes. Bijzondere eigenschappen van deze jerseys zijn dat ze kreukvrij, strijkvrij, compact, lichtgewicht, slijtvast en kleurvast zijn, waardoor ze perfect zijn voor vrouwen met een bewogen leven. Met deze hoogwaardige stoffen is het genieten van ultiem comfort, zonder concessies te doen aan stijl. Naast de vertrouwde travel jerseys introduceert D'etoiles Casiopé ook nieuwe Italiaanse stoffen, zoals linnen met lurex, tricot lurex, tweed en vegan leer in metallic en snake print. Deze luxe kwaliteiten zorgen voor nieuwe looks en oneindig veel styling mogelijkheden.

Het kleurbeeld is koel, denk hierbij aan verscheidene blauw schakeringen zoals royal blue, nuit en sky die de behoefte aan stabiliteit, kalmte en ruimte aangeven in een tijd waar we naar balans zoeken tussen werk, vrije tijd en digitale technologie. Deze koele tinten worden gecomplimenteerd door naturel, cement, bonbon, black en silver metallic.

Kortom, D’etoiles Casiopé Spring 2024 is een Ready- to- Wear collectie boordevol stijlen met raffinement, met luxe in afwerking én met oog voor details.