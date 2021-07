Enable the Label introduceert The Archive: een online omgeving waar startende modemerken de mogelijkheid krijgen om samples, voorraden en afgeprijsde artikelen online te verkopen. Met The Archive wil Enable the Label op een duurzame manier groei en ontwikkeling van starters stimuleren. Aan de andere kant biedt het de consument een mooie kans om unieke ‘stukken’ op de kop te tikken.

Enable the Label helpt buitenlandse, opkomende modemerken de Nederlandse markt te betreden. Naast de verkoop via de webshop zetten zij samenwerkingen op met Nederlandse bedrijven en creatieven om de naamsbekendheid te vergroten. Inmiddels heeft Enable the Label met 30 startende merken gewerkt uit 10 verschillende landen. Door te sparren en continue gesprekken aan te gaan met de ondernemers vergaren zij belangrijke informatie die onderling gedeeld kan worden en vervolgens ingezet wordt om groei te realiseren.

‘De onzekere tijd waarin ondernemers zich al enige tijd bewegen, remt creativiteit en mogelijkheden om te groeien’, vertelt Michelle de Bruijn, oprichter van Enable the Label. In 2020 werd er beduidend minder geld uitgegeven aan luxegoederen waaronder aan merkkleding. Deze omzetdaling valt de merken, waar ETL mee samenwerkt, zwaar. Aan het begin van de pandemie zijn nieuwe collecties gelanceerd waarin maanden werk, tijd en geld is geïnvesteerd. Helaas was niet alleen de omzet lager dan verwacht, ook bleven de merken zitten met voorraden. De markt trekt langzaam weer aan, maar er zijn nog behoorlijk wat mooie ‘stukken’ uit de collecties van vorig jaar verkrijgbaar. Via The Archive kunnen merken nu makkelijk en snel hun oudere collecties aanbieden. Hierdoor houden ze meer tijd en energie over voor focus op nieuwe collecties en ontwikkeling!

Op 16 juli lanceerde Enable the Label The Archive. Niet alleen oudere collectiestukken, maar ook samples en afgeprijsde artikelen worden verkocht via deze online omgeving. Bij ieder product wordt duidelijk vermeld wat de reden is van de afprijzing. Niet alleen stimuleert The Archive de omzet van de merken, ook helpt het concept bedrijven duurzaam te ondernemen. Verspilling en overproductie blijft een terugkerend onderwerp in de mode-industrie. ETL en haar labels leveren hieraan – onder andere via deze weg – een positieve bijdrage.

Via www.enablethelabel.com/collections/the-archive kunnen de samples, overgebleven unieke stukken en afgeprijsde artikelen gemakkelijk bekeken en gekocht worden.