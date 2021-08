Enable the Label opent de deuren van haar Pop-Up winkel; The Post Offline Experience

Op 7 september opent Enable the Label de deuren van The Post Offline Experience; een pop-up winkel waar startende mode labels uit Europa de mogelijkheid krijgen om hun verhaal te vertellen en de nieuwste collecties te verkopen. Gedurende 6 dagen verwelkomt het ETL-team consumenten, partners, professionals en ieder ander die het leuk vindt om opkomend creatief talent te supporten en unieke items te kopen.

Enable the Label helpt startende mode labels te groeien. Dit realiseren zij door online te verkopen en samenwerkingen aan te gaan met Nederlands creatief talent en professionals. Denk aan exclusieve collecties in samenwerking met Nederlandse, succesvolle creatieven, social influencers die de collecties laten zien, maar ook samenwerkingen met stylisten en editors met print publicaties als resultaat.

In de Pop Up winkel grijpt Enable the Label niet alleen de kans om de nieuwste collecties te laten zien en te verkopen, maar ook om haar klanten, partners en netwerk fysiek te ontmoeten en bij te praten. Enable the Label gelooft dat de on- en offlinemarkt elkaar alleen maar meer zijn gaan versterken. Na een lange periode van bijna enkel online opereren, is de behoefte aan offline contact alleen maar gegroeid.

Naast de kleding zijn er ook uitingen van meerdere samenwerkingen tussen ETL en Nederlands creatief talent te bewonderen. Onder andere beelden van jong fotografie talent Isa Wiegers, werk van stylist en creatieve duizendpoot Nicole Huisman, een foto campagne van opkomende content agency Atelier Atlas en de campagne-beelden van exclusieve collecties gemaakt door Glitziegal en SULDN London. En dit alles uiteraard onder het genot van een drankje.

Van 7 tot en met 12 September is de Pop Up winkel tussen 10:00 en 17:00 uur te bezoeken aan de Elandsgracht 55 in Amsterdam.