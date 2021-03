Enable The Label x The Label Enable Collectie

Enable the Label; het platform dat opkomende mode labels uit het buitenland de kans biedt om de Nederlandse markt te betreden, presenteert een eigen collectie: The Label Enable.

The Label Enable is een door het ETL-team samengestelde collectie van fashion-forward items die niet mogen ontbreken in je garderobe. Door constant op zoek te gaan naar geliefde mode items, maken ze het ons makkelijker deze fashion pareltjes te bemachtigen.

De collectie bestaat uit een selectie van zijde jurken. Zijde is een lichte, zachte en comfortabele stof die heerlijk koel aanvoelt tijdens zomerse temperaturen. De jurken van The label Enable zijn perfect voor een dagje strand, maar ook geschikt voor een diner. Het gevarieerde kleurenpalet van de jurken zorgt voor een tropische vibe. Ga voor een blauwe touch met de Olivia en Georgia dress of kleed je zelf in mooi roze met de Lily of Kaytlin dress.

ETL en haar merken zijn verkrijgbaar via de webshop of bezoek onze showroom voor enkele showstoppers.

About Enable the Label

Met een enorme liefde voor mode is oprichtster Michelle de Bruijn (24 jaar), in april 2019 haar droom achternagegaan door haar eigen online platform te lanceren.

Michelle heeft haar studie aan de TMO in 2016 afgerond waarna ze heeft gewerkt als projectmanager bij ITC accessories en vervolgens bij MOAM agency. Daarnaast is ze altijd erg geïnteresseerd geweest in creatief jong talent en de drijfveren van en verhalen achter deze personen. Haar passie is om door middel van samenwerken deze jonge talenten naar een hoger level te krijgen.

Een merk komt niet zomaar op het platform terecht. Michelle bezoekt alle ontwerpers persoonlijk en samen selecteren ze de items die het best voldoen aan de wensen van de Nederlandse consument.