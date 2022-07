Enamel verovert Europa

Oorsprong

Wat als reis begon in een kleine kelder, is nu uitgegroeid tot een van de best verkochte sieradenmerken in Scandinavië. Enamel Copenhagen is een Deens sieradenmerk opgericht in 2012 en momenteel hard op weg om de Europese markt te veroveren.

De naam Enamel is geïnspireerd op het harde materiaal emaille, een van de bekendste kenmerken van de sieraden. Er worden mooie en kleurrijke details van emaille in een groot deel van de sieraden gebruikt. Daarnaast is het emaille “DNA” terug te vinden in alle sieraden, die voorzien zijn van kleine emaille bolletjes of een hangertje.

Designer

De hoofdpersoon achter Enamel is de creatieve Marie Rantzau, met een passie voor mooie materialen en liefde voor vakmanschap. Zij combineert elegantie, kleurrijkheid en speelsheid en geeft elk sieraad een unieke expressie. De sterke vrouw die ervan droomt haar eigen verhaal in het leven te creëren, is haar uitgangspunt. Marie vindt het belangrijk het assortiment altijd te vernieuwen, waarbij kwaliteit en design voorop staan. Zo lanceert ze elk jaar vier verschillende collecties. Deze zijn vrouwelijk en stoer. Met kleuraccenten wordt rekening gehouden met de verschillende seizoenen, zoals mooie pasteltinten voor deze zomer.

Collecties

De sieraden zijn vervaardigd van 18-karaats verguld sterling zilver en worden geproduceerd in Thailand. Vanwege de goede samenwerking en levering van constante kwaliteit werkt Enamel al vanaf de start met dezelfde producent in Thailand. Het merk streeft ernaar om onze sieraden te verkopen in een prijsklasse waarbij geen enkele klant wordt uitgesloten, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van elk sieraad.

Een nieuwe collectie is altijd eenvoudig, mooi en zit goed in elkaar. Elk type vrouw kan zich erin vinden en bepaalt haar eigen stijl. Marie creëert collecties die zowel in het dagelijks leven als voor feesten kunnen worden gebruikt. De klassiekers komen elke collectie weer terug, uitgevoerd in nieuwe kleuren, passend bij het seizoen.

Agent Nederland

Bodewes Fashion is tijdens corona begonnen met de verkoop van Enamel. Afgelopen Modefabriek hebben we de sieraden eindelijk aan een groter publiek kunnen tonen. En met succes. Met een sprankelende zomercollectie en een unieke mix van oorbellen, kettingen, armbanden en ringen verwachten we een geweldig seizoen te draaien.

Bodewes Fashion is gevestigd in Naarden, Energiestraat 9

Tel: 035-2400207

Email: info@bodewes.nl

https://www.bodewesfashion.nl/