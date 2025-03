Equalité bouwt aan community, impact en groei in de modewereld

Equalité, opgericht in 2019 door Gürhan Tüzemen, is veel meer dan een kledingmerk; het is een visie die gelijkheid en community centraal stelt. Met een innovatieve benadering van mode en een sterke focus op inclusiviteit heeft Equalité een unieke positie in de modewereld veroverd.

Van droom naar realiteit

Vijf jaar geleden begon zijn reis met Equalité, gedreven door de droom om een kledingmerk te creëren dat verder gaat dan mode alleen. Hij vertelt: "Op mijn zeventiende begon ik te werken in een kledingwinkel, aanvankelijk als bijbaantje naast mijn studie. Na mijn studie bleef ik er werken als bedrijfsleider en marketingmanager, waar ik waardevolle ervaring opdeed. Ik raakte geïnspireerd door grote merken als Nike en Adidas, en hoe zij hun producten ontwikkelden en collecties lanceerden. Die inspiratie leidde uiteindelijk tot de oprichting van Equalité.”

Ultieme on- én offline merkbeleving

De opening van Equalité's eerste flagshipstore in Rotterdam markeert een spannend nieuw hoofdstuk voor het merk. Deze inspirerende ruimte biedt klanten de mogelijkheid om de wereld van Equalité op een geheel nieuwe manier te beleven. "In een tijd waarin iedereen vooral online gaat, hebben wij juist besloten om het anders te doen. We denken dat zolang we onze community blij kunnen maken en iets gaafs kunnen bieden, we op het juiste pad zitten. Dat vertrouwen heeft ons ertoe gebracht om in mei 2024 onze eerste flagshipstore te openen." De winkel, gelegen in een stad die synoniem staat met streetwearcultuur, biedt meer dan alleen de nieuwste collecties. Klanten kunnen er terecht voor accessoires, parfums, luxe skincare en genieten van een drankje in het Equalité Café.

CHAPTER 50: mode die grenzen verlegt

De nieuwste collectie, CHAPTER 50. Sandscape Race, combineert de zachte vormen van de woestijn met de ruigheid van een Desert Rally. Gürhan legt uit: "We zien een verschuiving van kleding voor mannen en vrouwen naar unisex mode. Onze collectie omarmt deze verandering en biedt stukken die voor iedereen toegankelijk zijn." Deze collectie weerspiegelt Equalité's toewijding aan innovatie en culturele diversiteit, waarbij elk stuk een verhaal vertelt dat verder gaat dan mode alleen.

Groeien met een sterke visie

Equalité heeft zich ontwikkeld tot een merk dat geliefd is onder jongeren tussen de 16 en 30 jaar en is herkenbaar op straat. Het merk blijft groeien door een sterke band met zijn community en streeft ernaar dat klanten niet alleen hun kleding dragen, maar ook betrokken raken bij hun missie van gelijkheid en inclusiviteit.

Met een voortdurende focus op innovatie zoekt Equalité actief naar samenwerkingen met invloedrijke partners om hun impact te vergroten. De oprichter vat de ambitie samen: "Mijn droom is om onze community verder uit te bouwen en grotere samenwerkingen aan te gaan met bekende merken. Dat is waar ik energie van krijg," aldus Gürhan.

Logistieke ondersteuning door Monta

Met de ambitie om het merk uit te breiden naar Europa, is Monta de ideale partner gebleken voor Equalité. "Uitbreiden naar het buitenland is zeker iets waar we aan denken. Momenteel zijn we alleen actief in Nederland, omdat we ervoor willen zorgen dat we stevig staan voordat we de grens overgaan. De droom is om uiteindelijk heel Europa te kunnen bedienen, en in de komende jaren zullen onze producten ook buiten Nederland verkrijgbaar zijn," zegt Gürhan.

Het langdurige partnerschap met Monta ondersteunt hun groei door geavanceerde fulfilment services te bieden, waarmee Equalité zich kan concentreren op hun kernactiviteiten en innovatie. Dankzij deze samenwerking kan Equalité zijn logistieke processen optimaliseren zonder de controle uit handen te geven. Deze relatie zorgt ervoor dat Equalité efficiënt en flexibel kan blijven opereren, wat cruciaal is wanneer het merk in de toekomst zijn Europese ambities wil realiseren.

De implementatie van Monta's retourportal heeft bijgedragen aan een soepelere retourervaring voor klanten, wat de klanttevredenheid en loyaliteit verder heeft verhoogd. Deze portal maakt het retourproces duidelijker en efficiënter, wat resulteert in minder vragen aan de klantenservice en een verbeterde algehele klantervaring.

Ambitie en innovatie

Equalité blijft zich richten op het uitbreiden van zijn community en het aangaan van nieuwe samenwerkingen. Met de fysieke winkel in Rotterdam als een belangrijke stap, is Equalité vastberaden om zijn footprint in Europa uit te breiden.

Gürhan ziet ook de rol van technologie in deze expansie: "Een van de trends die ik verwacht in het online shoppen is de opkomst van AI. Het maakt het eenvoudiger om beelden te creëren die normaal een heel team zouden vereisen. Dit verbetert de online shopervaring voor consumenten aanzienlijk." Equalité maakt op de achtergrond al gebruik van AI en is van plan dit binnenkort ook meer op de voorgrond te laten zien. Het merk ziet kansen om zijn waarden van gelijkheid en inclusiviteit verder te verspreiden door strategische samenwerkingen en het aanspreken van diverse markten in heel Europa.

Equalité is een dynamische beweging die de mode-industrie blijft uitdagen en inspireren. Met een sterke focus op inclusiviteit en zelfexpressie blijft het merk een baken van inspiratie voor jongeren wereldwijd. Terwijl

Equalité groeit, mede dankzij

een sterke logistieke samenwerking, blijft het trouw aan zijn kernwaarden en biedt het een plek waar iedereen zijn ware zelf kan zijn.