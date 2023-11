Ergonomie, vrouwelijke tinten en over de top outfits: Mannenmode SS25 volgens Edwin van den Hoek

De rechtse afslag die Nederland maakte tijdens de verkiezingen op 22 november, is niemand ontgaan. Dat de PVV (Partij voor de Vrijheid), de partij van Geert Wilders, met (voorlopig) 37 zetels als winnaar uit de bus kwam, wordt door heel Europa opgemerkt en bereikt zelfs Amerikaanse media. Het is dan ook geen verrassing dat Edwin van den Hoek zijn trendseminar voor SS25 met dit onderwerp begint.

“Alles wat ik ga vertellen, lijkt hierdoor irrelevant. Maar dat is het niet”, benadrukt de trendforecaster. Van den Hoek ziet namelijk een beweging opkomen die op zoek is naar meer, meer, meer. De trend die in de coronaperiode ontstond, waarbij we als een malle aan het ontspullen waren, is niet meer. Alles moet weer groter. Maar, kan dat nog wel? Is er nog meer? Of, moeten we juist tevreden zijn met wat we hebben?

We vallen in oude patronen, concludeert Van den Hoek. Om daarmee om te gaan, geeft hij tips aan de hand van trends. Zijn trendverhaal is verdeeld in vier grote thema’s, waarbij herwaardering, kunstmatige intelligentie, technologie en verleiding de hoofdrol spelen.

Edwin van den Hoek over SS25: Vaarwel wegwerpcultuur, hallo upcycling

Het eerste thema draagt de naam ‘Handmade’ en vraagt aandacht voor het upcyclen van kledingstukken, het kopen van tweedehands items en het gebruik van deadstock. We willen wel mooiere, grotere, duurdere items hebben, maar wat nou als we iets nóg mooiers kunnen vinden in datgene wat al bestaat, vraagt Van den Hoek. De boodschap is duidelijk: we moeten af van de wegwerpcultuur en dat wat we hebben, herwaarderen.

In kleding vertaalt zich dat in items gemaakt uit deadstock of hergebruikte materialen. Daarbij is patchwork kenmerkend, waarbij losse onderdelen tot een geheel worden gebracht. Ook de schoonheid van de bekende gescheurde jeans keert hier terug. Deze trend breidt zich tevens verder uit naar breisels waar ook steeds meer scheuren en gaten te zien zullen zijn. Er is daarnaast ruimte voor verfraaide kledingstukken.

Diesel Spring Summer 2023, Ready to Wear Credits: Launchmetrics/spotlight

Prada Spring Summer 2024, Menswear Credits: Lauchmetrics/spotlight

Binnen de ‘handmade’-trend gaan we niet enkel het kledingstuk herwaarderen, maar uiten we ook onze waardering voor verschillende culturen. “We willen contact met de mensen die onze producten maken”, vertelt de forecaster. Het uit zich in grote graphics op kleding. Om een voorbeeld te geven, nemen we onder andere het werk van ontwerper Chulaap erbij.

ChulaapSpring Summer 2024, Menswear Credits: Launchmetrics/spotlight

Chulaap Spring Summer 2024, Menswear Credits: Launchmetrics/spotlight

Casablanca Spring Summer 2023, Menswear Credits: Launchmetrics

Een mannenmodetrend voor SS25: Graphics, speels en candy-kleuren

Waar we ons tijdens de coronaperiode aan de opruimmethode van Marie Kondo hielden - die bestaat uit opruimen, weggooien en organiseren - en streefden naar een minimalistisch leven, is er nu een tijd aangebroken waar we alle remmen los gooien. Het innerlijke kind komt weer naar boven, stelt Van den Hoek.

In het thema ‘Artifical’ uit zich dat in ‘kinderachtige graphics’, intensieve kleuren die raakvlakken hebben met speelgoed, en pasteltinten. Het is een thema waarvan de forecaster zich kan voorstellen dat er een vertaalslag naar het winkelconcept wordt gemaakt.

Om een voorbeeld te geven van modemerken die deze trend al in hun geschiedenis hebben, duiken we in de archieven van Louis Vuitton en Moschino. Louis Vuitton staat bekend om zijn blokken-print die sprekend is voor dit thema, in combinatie met de intensieve kleuren. Moschino laat een goed voorbeeld zien van de graphic-trend.

Louis Vuitton SS24 Menswear Credits: Launchmetrics/spotlight

Launchmetrics/spotlight Credits: Louis Vuitton Spring Summer 2024, Menswear

Moschino Spring Summer 2023, Menswear Credits: Launchmetrics/spotlight

Mannenmode voor SS25: Ergonomie en nieuwe vormen

Voor het thema ‘Advanced’ pakt Van den Hoek zijn glazen bol erbij en duikt hij de toekomst in. “In deze trend onderzoeken we wat technologie ons kan brengen”, vertelt hij. En daar is de industrie al hard mee bezig. Zo worden er bijvoorbeeld QR-codes ontwikkeld voor kledingtags, waarmee men toegang krijgt tot alle informatie over het kledingstuk. Met andere woorden: transparantie speelt een grote rol. Daarnaast gaan we op zoek naar nieuwe materialen die middels nieuwe technologieën uit algen, bacteriën en schimmels te halen zijn. De tijd is nu aangebroken dat de experimentele fase plaats maakt voor steeds concretere concepten.

Iets anders wat binnen dit thema te zien is, is dat merken hun blik op de toekomst gaan uitwerken en tonen middels AI-gegenereerde winkelconcepten of kledingstukken. Dat uit zich in outfits die futuristisch en ergonomisch ogen. De kledingstukken zullen vaker ontworpen worden met programma’s waarbij men in 3D kan ontwerpen, vertelt de trendforcaster. “Men gaat om het lichaam heen ontwerpen, waardoor die ergonomie duidelijk terug is te zien.” Typerend aan deze trend is de aanwezigheid van de bivakmuts en mondkapjes en het creëren van nieuwe silhouetten, zoals de cape. Wat kleuren betreft, zullen er vooral lichte, neutrale kleuren te zien zijn.

Chulaap Fall Winter 2019, Ready to Wear Credits: Launchmetrics/spotlight

Burc Akyol Spring Summer 2024, Menswear Credits: Launchmetrics/spotlight

Burc Akyol Spring Summer 2024 Credits: Launchmetrics/spotlight

“Wat dit thema ook kenmerkt, is de manier waarop we kijken naar materialen hoe we ze zo functioneel mogelijk kunnen maken”, aldus Van den Hoek. Binnen de mode zal de cargo-broek zich evolueren in ‘multi-multi-pocket’-broeken. “Handig voor alle mannen die vaak hun portemonnee, telefoon en sleutels in hun broekzakken stoppen”, grapt de trendforecaster. Niet enkel broeken worden voorzien van multi-pockets, ook jassen en bodywarmers worden voorzien van veel zakken. Bij deze trend spelen accessoires ook een grote rol. Zo worden riemen bijvoorbeeld omgetoverd tot ‘working belts’.

Prada Spring Summer 2024, Menswear Credits: Launchmetrics/spotlight

Prada Spring Summer 2024, Menswear Credits: Launchmetrics/spotlight

Edwin van den Hoek: “We gaan kleding lenen uit elkaars garderobe”

Het laatste thema borduurt voort op een trend die ook te zien was in de presentatie voor FW24. De vervaging tussen mannelijke en vrouwelijke silhouetten krijgt in ‘Seductive’ opnieuw aandacht. Van den Hoek benadrukt opnieuw dat niet alle mannen straks in rokken lopen, maar dat de mogelijkheid er is. “We gaan kleding lenen uit elkaars garderobe.” Zo wordt er in deze trend gebruikgemaakt van kant, dat voorheen als vrouwelijke stof werd gezien, maar ook ajourwerk en mesh stoffen zijn kenmerkend. Daarnaast wint het shirt met een diepe V-hals terrein. Het mag duidelijk zijn dat het showen van het mannelijke lichaam centraal staat.

Om deze trend visueel te maken, nemen we Dior en Dsquared als voorbeeld. Dior dook bijvoorbeeld in zijn damesarchief om een herencollectie voor de komende seizoenen samen te stellen. Het resulteert in collecties die vrouwelijke tinten bevatten, maar zeker door mannen worden getolereerd die van wat extra’s houden.

Dior Men Spring Summer 2024, Menswear Credits: Launchmetrics/spotlight

Dolce&Gabbana Spring Summer 2024, Menswear Credits: Launchmetrics/spotlight

DSquared2 Spring Summer 2024, Menswear Credits: Launchmetrics/spotlight

Ook de flamboyante mannen worden in deze trend niet vergeten. Zo blijven de kledingstukken met kralen, pailletten en glitters uit de vrouwelijk garderobe niet onopgemerkt door mannen. Dit, gecombineerd met moulage, plooien en ruffles, maakt het af. “Alles wat eerst voor vrouwen werd gezien, is nu ook voor mannen”, concludeert de trendforecaster. Zo maakt de stropdas plaats voor een sierlijk sjaaltje.

Dior Men Spring Summer 2024, Menswear Credits: Launchmetrics/spotlight

Dior Men Spring Summer 2024, Menswear Credits: Launchmetrics/spotlight