ERP Nederland sluit eerste samenwerkingen met Erdotex, Wolkat en Second Life Textile

European Recycling Platform Nederland (ERP Nederland) begint het jaar door zijn eerste samenwerkingen te sluiten met diverse textielinzamelaars, -sorteerders en recyclingbedrijven. Het bedrijf heeft als doel de UVP Textiel-verplichtingen na te komen namens haar klanten, zo staat in het persbericht.

ERP Nederland heeft deze maand contracten gesloten met Erdotex, Wolkat en Second Life Textile. Het bedrijf is nog in gesprek met andere partijen, waaronder brancheorganisaties en gemeenten, zo is te lezen. Naast het nastreven van de UPV-verplichtingen, zet ERP Nederland zich, samen met zijn partners, in om de noodzaak van een juiste textielinzameling en het kopen van gebruikte kleding onder de aandacht te brengen. Dit wordt gedaan middels campagnes.

Het Nederlandse bedrijf wil verder ook problemen in de textielketen helpen oplossen en ziet dat er een aantal zaken moeten veranderen nu de sector in een ergere crisis belandt, terwijl de overheid strengere eisen stelt. Zo moet de inzameling van textiel beter, moet er meer gebruikte kleding verkocht worden in Nederland en moet geëxporteerd textiel beter worden gesorteerd en gemonitord. Het sorteren moet bovendien geautomatiseerd worden en de kwaliteit van fiber-to-fiber-recycling moet omhoog.

“De komende jaren gaat ERP zich ferm inspannen om als substantiële speler een wezenlijke bijdrage te leveren aan oplossingen voor deze uitdagingen. Om zo bij te dragen aan een meer circulaire textielketen in Nederland”, aldus het bedrijf.